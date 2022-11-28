大肚老婆搭巴士冇位坐！人夫轟車長唔開口叫讓座　網民唔撐一句KO

公共交通工具關愛座和讓座的問題經常引起大家爭議，近日就有人夫於社交平台上發帖文怒轟指他現懷孕9個月的老婆常常搭巴士時都「無位坐」，乘客不但不讓座，車長又唔會幫口，更直指香港人「好冷漠」...



近日有人夫網民於Facebook群組「全港九巴(意見、投訴...)巴士分享」中貼文怒轟指他老婆現懷孕9個月，肚大到成個「籃球」，每日都需要搭巴士，但每次搭的時候都「差不多無位坐」。見此狀人夫激怒指不解為何現今的人常常不為所動，「好多都不會主動讓座俾大肚婆」，人夫更表示其實「司機可唔可以幫下口」，出聲讓乘客讓座，幫助下有需要的人士。

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帖文一出，即被網民轉發並引起熱議，有網民就表示「唔通個肚我搞大嘅？點解一定要讓」，「你唔想佢冇位坐，咪搭的士咯」，亦有網民指出大家都有付錢乘車「讓座是人情，唔讓就道理」，乘搭公共交通工具就要預計到沒有位坐的情況。有網民亦對人夫所指司機應幫口表示不滿，「有邊條法例司機可以叫乘客讓位於傷殘及孕婦?」，更嘲指「讓司機位比（俾)你坐好冇?」，更指司機最多可做的只是播放讓乘客讓座的廣播。但有網民則指其實讓不讓座關乎的是「社會整體文化教育」，最應該審視的是如何將「讓座」這個行為和文化變為常態。

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其實根據巴士乘客須知，讓座是乘客所自發的行為，車長並沒有權利強行要求乘客讓座給有需要人士，但九巴於曾於Facebook上發短片指，如若遇到孕婦，車長有權選擇進行呼籲乘客讓座，例如大聲說「有大肚婆呀，有冇乘客可讓座位」，來詢問和提醒乘客有有需要人士需要座位。而關愛座則是大家都可以坐，九巴曾表示，關愛座只是主要供於有需要的人士，例如身體不適、長者、孕婦等等，但若沒有人需要坐的話，「大家其實坐下都冇問題㗎」。

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