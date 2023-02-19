性愛那些事｜JJ持續勃起勿沾沾自喜！專家揭1個原因可致永久障礙

每個男生都希望像AV猛男一樣，可以有驚人的持久度，能夠滿足女朋友的慾望，但原來JJ硬太耐都並非一件好事！分分鐘是患上疾病的先兆，更有機會導致永久性障礙。各位猛男要注意啦！



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根據外國媒體報導指出，英國近期患有「陰莖異常持續勃起症」的病例明顯激增。「陰莖異常持續勃起症」是指一種不正常的陰莖持續勃起狀態，即使沒有受到有關性慾的刺激，但仍然無法使陰莖自然回復疲軟狀態，甚或經性刺激射精之後亦持續不軟，一般只要勃起持續時間超過4至6小時則有機會患上這個病。

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「陰莖異常持續勃起症」可分為缺血性和非缺血性，一般來說缺血性是比較常見，多數是因為海綿體靜脈阻塞，造成海綿體缺血和缺氧，從而產生疼痛感；而非缺血性則可能是先天性異常，或是通常在創傷後才會產生，此類「陰莖異常持續勃起症」則通常不會產生疼痛感，而且較為少見。

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英國國民保建署(NHS)的數據報告指出，罹患「陰莖異常持續勃起症」的人平均年齡為41歲，於2021年更有高達393人因此而需住院，與2020年相比增加21%，當中更不乏70到90多歲的年長男性。

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NHS專家更分析患病原因有機會是男性濫用威而鋼(偉哥)等合法藥物而引致，而至於吸食冰毒或可卡因毒品這類非合法藥物也有可能引發類似副作用。

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專家表示如果不幸患上「陰莖異常持續勃起症」，需要及時求醫，可以透過藥物、手術及敷冰袋等方式治療。若果患者未能及時治療，則可能會導致「傷疤和永久性勃起功能障礙」，情況絕不能忽視。