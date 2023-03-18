最佳朋友星座｜對你超真誠　重情重義永不背叛的4個星座

不管你朋友多少，一定要擁有這些星座友人，真的太幸福，堪稱寶藏，不可錯過。



Top 4：金牛座

這個星座也許會挑剔你，但一定不會背叛你。

嘴硬心軟，重情重義的金牛可以為朋友兩肋插刀。在你歲月靜好的時候，金牛是一起吃酒喝肉享受生活的朋友，在你遇到危險的時候，金牛是果斷出資援助你、馬上動身營救你的夥伴。

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Top 3：白羊座

白羊座是十二星座中最稱得上「義薄雲天」的星座。

儘管白羊已經遭受了社會的毒打，但依然願意把最真最純的一面留給朋友，永遠捨不得和朋友計較。你可以無條件信任白羊，他們值得！

Top 2：獅子座

獅子值得交友，皆因為保護欲很強。

也許獅子在你面前是一隻撒嬌的大貓，但當你遇到危險，一定會成為保護你的猛獸。且獅子在「我是大哥」的心理加持下，為了凸顯霸氣和尊嚴，一定能把你護得嚴嚴實實，誰都害不了你。

Top 1：摩羯座｜山羊座

好友一生一起走，永不背叛，就是摩羯的人生信條。

其實不是摩羯想不想背叛的問題，是摩羯的字典裏面就沒有這個詞。他們只會固執地對朋友好，幫助朋友。人際交往的彎彎繞繞，摩羯都是自動免疫的。

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其實寶藏朋友還有知心的雙魚和温柔的巨蟹，今日榜單過於激烈，遺憾淘汰，雖敗猶榮。快點檢查你的朋友圈，如果還沒有這些星座朋友，就趕緊交一個~

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