日便利店唔准外國人買包講「this this this」告示寸嘴教點叫捱轟

日本開關已經差不多兩個月，不少港人都出發到當地旅行。不過不是每一位港人都會講日文，日本人的英文亦有待進步，有時候旅客在溝通上會遇到困難。最近日本一家便利店就因為要求外國客人買熱食時不要講「これ」（「這個」），在網上引發話題。



日前有日本網民在Twitter上分享一張照片，當中看到大阪的一家LAWSON便利店的蒸包專櫃上貼了一張手寫告示。 上面用日文寫到「外國客人們，禁止講『呢個』，要講『唔該要個蒸肉包』」。告示上的「呢個」字眼旁邊還畫上一隻手指，似乎是要求外國客人不要手指著蒸包然後說「これ」（「這個」）點菜，而是要準確講出自己要哪一款。

（Twitter 截圖）

上傳照片的網民表示，如果只是想溝通更清晰，告示無需要特意標明外國人。如果是寫給外國客人的信息，亦應該用英文及其他語言撰寫。貼文引起日本網民熱烈討論，當中不少網民都同意若對象是外國客人應以英文寫出，又講到自己即使是日本人，但商品名稱太長或漢字難讀的時候都會用「これ」，批評這家便利店太不友善。相反亦有網民講到自己曾經在便利店打工，因為客人與店員看蒸櫃的角度不同，只講「これ」店員很有可能會弄錯。有網民就提議應該為商品寫上編號，那就會清晰很多。

日本網媒ねとらぼ就事件向LAWSON查詢後，他們表示告示是店舖負責人為了防止客人買到錯誤商品所寫。由於中式蒸包的外觀非常相似，店裏最近經常發生給錯商品的意外；對告示引人誤會、惹起不快感到抱歉，會好好反省。又講到已經將告示移除，並提醒所有分店妥善處理。

不過，照片已經在網上傳開，有網民就貼出他事後到一家7-11便利店時，看到熱食櫃上貼上手寫告示「抽水」的照片。上面用日文寫著「如果唔識叫，講『呢個、呢個、呢個』都OK！」。有Family Mart亦為蒸櫃和熱食加上英文字母及數字編號，還附上寫有英文、中文與韓文3種語言的告示，提醒顧客可以用商品編號簡單購買。

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