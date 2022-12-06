大隻健身港男愛著瑜伽褲　全程激凸極吸睛!路人直呼嘔心:好似底褲

女士穿着瑜伽褲的話題鬧得沸沸揚揚，雖然穿着舒適又有彈性，但在旁人的目光看起來又略嫌暴露，但如果是男士穿着瑜伽褲的話你又點睇？HOY TV節目《一線搜查》最近找來了一位健身大隻港男Alvin進行社會實驗，讓他穿着瑜伽褲在街頭拉筋，再訪問了路人的意見，途人就直指：好嘔心！



HOY TV節目《一線搜查》截圖

最近HOY TV節目《一線搜查》進行社會實驗，請來了平常愛穿瑜伽褲的健身教練Alvin，在街頭上穿着瑜伽褲拉筋做運動，觀察一下社會大眾對男士穿着瑜伽褲的看法及接受程度。

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HOY TV節目《一線搜查》截圖

HOY TV節目《一線搜查》截圖

主持先是拿著先前在網路上瘋傳的一張「港男地鐵瑜伽褲」照片，訪問路人對圖中的男子有何看法及感覺。路人則表示「很嘔心，很不雅，看上去不舒服」、「凸了出來好嘔心，男士最好穿回一條波褲」，也有人反映在現代社會上，男士穿着瑜伽褲並無太大問題。

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連登討論區截圖

【圖輯】點圖放大瀏覽 路人對「港男地鐵瑜伽褲」照片的看法👇👇👇

後來節目組邀請了愛穿瑜伽褲做運動的現職健身教練Alvin，在街上進行一些拉筋的動作，但結果就引來不少人奇怪的目光。主持人訪問了部份途人，他們就指出「因為他激凸會引起注目」、「好少男性這樣穿，好似底褲」，一位姨姨就表示自己的年齡不太能夠接受，不過也有一位中年叔叔覺得Alvin的穿着充滿「陽光朝氣」，更可展示「驕人身段」。

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【圖輯】點圖放大瀏覽 大隻健身港男瑜伽褲社會實驗👇👇👇