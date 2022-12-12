爛賭人妻玩飛行棋輸光血汗錢　「獻身」作籌碼　夫被帽怒一招報復

賭錢賭到自己都輸埋比人？近日有多間印度媒體報道，一名印度人妻沉迷與房東賭博飛行棋，不但將丈夫在外辛苦賺來的錢輸清光，更將自己當成賭注。不幸最後輸得一敗塗地，而需要主動「獻身」與房東同居，其丈夫知悉後怒火沖天，並要求妻子搬離房東，但妻子卻…



圖擷自「inkhabar」 YouTube Channel

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根據印度媒體《今日印度》、印度電視台ETV Bharat、India News網上平台inkhabar等外媒報道，與印度北方邦的普拉塔普加爾城(Pratapgarh)，有一名已婚婦女Renu與丈夫育有兩名孩子。六個月前，丈夫遠赴到外地工作，並定期將錢寄給Renu作家用，但誰不知Renu竟沉迷於玩一個名為Ludo的飛行棋，更與房東進行賭博。Renu將丈夫所寄的家用，全部輸清光，但仍不收手，而選擇孤注一擲以自己作為賭注，但結果不如人意，而最終妻子需按照賭注搬到房東家裡，與其「同居」。

圖中疑似為事件中妻子Renu（圖擷自「inkhabar」 YouTube Channel）

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事件發生後，Renu透過電話將事件向丈夫全盤道出，丈夫知悉後大怒更立刻報警提告。丈夫表示妻子現仍與房東同居，而自己曾嘗試讓妻子離開房東，但妻子竟表示「她還沒準備好」，而拒絕丈夫的「拯救」。印度警方表示正嘗試聯絡當事人，一旦聯絡到對方則會開始進行調查。

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