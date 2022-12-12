拍拖4年港女呻2X歲男友拒結婚　網民卻力撐男方：這3大原因累事！

拍拖、結婚、生仔、買車、買樓似乎是港人生涯規劃的必經階段／統一要求，一旦到了相應年紀家人就會開始逼婚、催生。但每個人對結婚時機的想法都不一樣，最近有女網民就分享到自己與2X歲男友已拍拖4年，但對方似乎覺得結婚壓力大而抗拒。於是問到「係咪大部份男人都覺得結婚好大壓力所以會逃避呢？定係純粹佢唔夠愛我？」



（《香港愛情故事》劇照）

最近有女網民在連登討論區上開Po，分享到自己與男友都是20多歲、已經拍拖4年，但對方似乎沒有規劃將來和結婚，每次問起他就會表示覺得結婚大壓力，令女生不禁灰心、「開始對將來冇乜憧憬甚至覺得睇唔到將來咁」。於是便求問網民是否大部份男人都覺得結婚大壓力而逃避，還是男友不夠愛她而已。

（《香港愛情故事》劇照）

貼文引起網民熱議，不少港男表示對結婚感到壓力大，甚至有網民指即使自己沒有女朋友，「睇到呢個post已經覺得好大壓力」。網民指在香港結婚的重擔全在男性身上，需要買樓、付首期、俾禮金，所有家庭負擔都在男士身上而女性卻「零付出」。雖然樓主「有講過唔洗擺酒，屋企人都唔會要求話要好多禮金果啲。純粹係想組織家庭唔係為咗做咩大龍凰比人睇」，而她自己儲蓄亦比對方多「不嬲唔靠男人，食飯都係AA開」，但有網民就認為很多人本來口說沒要求，結果還是「次次都話，一世人一次都唔爭在加少少錢」。

有網民就分析道「其實講到底係無咩誘因令男人想結婚，但要付出既就太多」，有人就列出港男不想結婚的3大原因:

【1】錢 （擺酒、首期 or 為結婚而要慳錢儲錢）

【2】煩 （唔想經歷繁文縟節 e.g. 擺酒）

【3】心理未ready（仲想自由自在唔困身、唔想咁快要睇長輩面色、處理婆媳關係、思考生唔生仔、結婚之後搬去邊）

（《愛回家之開心速遞》劇照）

網民直言「功利啲咁講，結婚對男人黎講係百害而無一利既行為。付出同收益唔成正比，吃力不討好。」有網民認為20多歲的男人「都未玩夠 事業步都未起，好多連之後做乜都未諗定」，而且結婚後會「少了時間，自由，多了責任」，怕婚後不能再過先有生活。講到「女仔價值因時間損耗，男仔因時間上算，所以男女伴侶相差5-10年係最好」。若只是想多點時間在一起可以選擇同居，勸女生應與男友講清楚對結婚的期望，兩人目標一致、早點規劃才會有安全感。

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