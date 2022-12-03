港男因一事狠撇10年女友　一個月即後悔想復合!網轟渣男:咪再害人

感情裡分分合合很平常，但在分手後難免會情傷，偶爾也會想起過往的畫面與溫存。最近討論區上有一位港男因一事狠撇10年情女友，但在一個月後極速後悔，更想與對方復合，於是在網上發帖取暖問網民意見，誰料竟被網民怒轟不要再害人！



《現正分手中》劇照

情侶在一起的時間太久，會成為結婚的阻礙嗎？一位港男在討論區發帖，表示自己在上月與交往10年的女友正式分手，而分手的原因為「十年ex個感覺係屋企人，冇晒熱情」，然而雙方交往10年也差不多該結婚，但樓主卻因不想結婚而一直拖延。

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《香港愛情故事》劇照

樓主再指自己早前與另一女性友人「撻著」，港男直言與對方的「性事十分夾」、「身材好正」，也因此正式狠撇十年女友，無縫接軌與女性友人交往。不過在與新女朋友一起一個月左右，港男開始覺得後悔，更感到「自己好掛住ex，好想同佢一齊返，睇下佢近排點」，雖然知道自己的行為非常差勁，也做錯了決定，但直指「我應該最愛都係ex，會求婚」，因此問網民意見，詢問到底應否撇下新女友再重新追求前度女友。

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《經常請吃飯的漂記姐姐》劇照

帖子引起網民熱議，有超過6,200名網友留下了負評，更狠批他不要再害人，「到你同返個ex一齊，又會掛住個黎緊個ex嘅床事」、「貪新鮮，正仆X」、「一齊返都係有條刺」。

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不過港男就對網民的批評表示不解，反問「點解咁多人唔支持我，我衰過先知咩係重要，我一生人想要啲咩，同埋我最愛係邊個」。不過網民就再怒轟他是渣男，「10年感情話分就分，然後話想要返就要返？你當人地係咩？」籲他放棄復合的念頭重新出發，放過前度也放過自己。

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