月經不等於可以進行無套性行為! 專家曝危險後果:呢4日最易有BB

一般女生的生理期維持大約3至8天，如果生理期間經歷情到濃時，有些情侶可能會選擇「衝紅燈」，但做愛後卻非常擔心會不會導致懷孕。可能亦會有男生好奇到底月經是不是前幾天血量較多的時候，懷孕機率亦會比較低呢？以下將會為你一一解答！



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大多男生都認為女生月經來時發生性行為，即代表不用戴安全套，同時也不會懷孕。 雖然女生月經期間懷孕的機率比起沒月經的時候小，但其實仍存在懷孕的可能性！基於人類的身體結構非常複雜，並不能一概而論。

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《婚前試愛》劇照

根據臺北醫學大學護理學博士許藍方表示女方在月經的前幾天，血量比較多的時候，懷孕機率比較低；而月經的第4至7天，血量比較少的時候，懷孕機率則會慢慢提高，但前提必需要是月經規則的女生。因為在月經來的第3、4天開始就可以算是危險期，所以對於月經並沒有很規則的女生，則難以單靠血量來決定懷孕機率，因為血量不能用作決定懷孕機率的高低。

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許博士指出「安全性行為」除了有避孕的作用，還有效預防性傳染病。即使女生有沒有月經，男生做愛時都應該要戴安全套。女生在月經來的時候，免疫力會比起沒月經的時候較低，所以男生在這情況下反而更加應該要戴安全套以預防性傳染病。

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許博士更分享過往很多個案都是以為月經來時不用戴安全套可以內射，而當時大家的心理狀態就會認為很安全，所以就在最放鬆的時候射精，女生亦同時間達到高潮，結果很多人就會在這個時候不小心排卵就「中招」了，因為女生月經來的時候亦有機會排卵，所以做愛時戴安全套是最好的預防性傳染病及避孕方法。