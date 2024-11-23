防不舉飲食｜桔仔有助提升性功能　醫生驗證5類食物可重振雄風

契合的性生活是感情中重要的一環，不過該怎麼加強自己的性功能？台灣泌尿科醫生戴槐青在Facebook上分享，多吃5種食物能加強性功能，提高性激素，增加做愛的滿足感。



戴槐青醫生表示，很多人詢問他，有沒有什麼食物可以用來改善性功能？因此，戴槐青整理五種食物幫男人重振雄風。

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5類食物有助性能力

1. 花生和堅果

戴槐青說明，花生和堅果富含蛋白質、維他命E以及鋅，這些營養素對於提高體內性激素，和改善血液循環至關重要，經常食用適量的花生和堅果可維護生殖系統的健康。



2. 牛油果（酪梨）

戴槐青表示，牛油果富含單不飽和脂肪酸，有助於促進心血管健康，同時也提供維他命E和鋅。就像堅果一樣，牛油果含有的這些營養素能提高性激素的生成，還能維持性功能的正常運作。



3. 黑朱古力

戴槐青介紹，黑朱古力含有豐富的可可，有助於增加血流，提升性刺激。同時，黑朱古力中的神經活化劑有助於提升心情，增進性滿足感。



4. 橘子（桔仔）

戴槐青解釋，橘子富含抗氧化劑，特別是植物化合物「類黃酮」，這種營養能夠提高氧氣和血液流動到生殖器官的效率，這對男性和女性的性功能都有益。



5. 魚類

戴槐青寫到，像三文魚（鮭魚）這類富含Omega-3脂肪酸的魚類，對於促進心血管健康和改善血液循環有益，良好的心血管功能是維持性功能的基石。



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：做愛前吃2水果變更猛！泌尿科醫師曝：多吃能增加性刺激、提升性愛滿足感】

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