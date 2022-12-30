日本扭蛋驚現當地媽媽手寫咖哩食譜！竟加一種飲料？網：真係秘傳

香港近日放寬多項防疫政策，吸引不少香港人趁假期返「鄉下」旅行。而日本一向出名多有趣的事物，最近就有網民於Facebook群組分享在日本發現得意扭蛋！



圖片來源：Cory schadt@Unsplash

到日本旅遊，除了瘋狂購物及吃地道美食之外，還要預備定大量硬幣去扭蛋！因為日本的扭蛋一直都比較多元化，各式各樣的扭蛋都可以找到，吸引很多愛好者去朝聖。有網民於Facebook「小廢物俱樂部」群組分享早前去日本時發掘到有趣的扭蛋，驚現扭蛋有日本媽媽手寫的咖哩食譜。

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扭蛋的簡介上強調是由日本當地媽媽手寫的「神秘配方」咖哩食譜，價格為200日圓(約港幣$11)一次。一共有6種不同食譜可以抽，分別有「村上家的粘咖哩」和「佐藤家的暖咖哩」等，而且仔細看更發現是來自6位不同年齡層的媽媽所寫的食譜，不知道是否不同年齡層都有自己的煮咖哩心得，所以網民好奇之下就抽了兩個扭蛋，一打開發現食譜真的是手寫，表示很驚喜！

網民於群組發帖後引起大家注意，紛紛表示感到很神奇！更有眼利的網民發現「佐藤家的暖咖哩」食譜當中，當地媽媽會加入可爾必思乳酸菌飲料來製作咖哩，網民高呼「真的是秘傳」！而「村上家的粘咖哩」的材料則用上秋葵及納豆，網民笑言「難怪會黏黏」。

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圖片來源：Happy可爾必思@Facebook

日本的扭蛋實在出奇百趣，早前就有扭蛋出售陌生人的證件相，短短10日就賣出1000個。另外，於日本名古屋亦曾經出現「手寫情信扭蛋」，成功引起當地網民注意。如果大家計劃會到日本旅行，不妨留意一下有沒有新奇的扭蛋，可能會有意想不到的收穫！

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