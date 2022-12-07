2022日本雅虎年度搜尋關鍵字大賞《SPY×FAMILY》奪動漫部門第1位

日本Yahoo!在日前公開了2022年的年度搜尋大賞，橫跨演藝圈、體育、影視作品、遊戲等部門，而各個部門的第一名皆可獲得「Yahoo!特製的純金名片」！就讓小編來為大家揭曉今年日本的熱門搜尋有哪些吧～



【圖輯】點圖放大看「2022日本雅虎年度搜尋關鍵字大賞」榜單👇👇👇

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#大賞

2022年度的搜尋大賞獲獎人為「溜冰王子」羽生結弦！在北京奧運時，所挑戰的四周半跳成為話題，而他在7月時更宣布卸下競技溜冰選手身份，引起極大的討論，因此登上了熱門搜尋的冠軍！

#演員部門

演員部門的第一名為松本若菜！今年在日劇《復讐的未亡人》、《勿說是推理》都有著相當好的表現，在《麻煩一族》中所飾演的瘋狂大嫂「深山美保子」，更是讓她成為「國民大嫂」，其衍生出的「松本劇場」也成了熱搜（笑）。

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#音樂人部門

尊尼旗下男團「浪花男子」成為了音樂人部門的第一名，在今年出道的浪花男子，不僅在音樂作品上有所成就，團員七人也各自在演藝方面有著良好的發展，在今年底也會登上紅白喔～

#運動員部門

羽生結弦不僅獲得年度大賞，同時更榮獲了運動員部門的第一名！退役後的羽生結弦不僅開設了YouTube和SNS與粉絲們互動，目前也在日本展開了冰上巡演，希望羽生結弦也能來香港！

#搞笑藝人部門

搞笑藝人部門由JP獲得，因在節目《Wide na Show》中扮演搞笑藝人松本人志，而成為一大話題，也因出演《閒聊007》等節目備受關注。

#聲優部門

種崎敦美因擔任了現象級動漫《間諜家家酒》安妮亞的配音聲優，而榮獲聲優部門的第一名！不得不說安妮亞的威力真的太強啦～

#動漫部門

動漫部門由掀起一陣狂熱的《間諜家家酒》當選！由漫畫家遠藤達哉所作，於今年春季開播，動畫系列第二部也正在跟播中喔！

#電影部門

《壯志凌雲：獨行俠》榮獲電影部門的第一名！由湯告魯斯主演的《壯志凌雲》自1986年上映時就得到了熱烈的迴響，想當然睽違多年的續集肯定也是備受矚目啦～

#戲劇部門

戲劇部門的第一名由小栗旬主演的日本大河劇《鎌倉殿的13人》獲得，自1月開播以來，討論度持續上升，編劇和演員陣容都成了大家關注的一環。

#產品部門

產品部門由Apple在9月時發布的最新iPhone機型「iPhone 14」獲得！果真Apple在日本的人氣也相當地高呢～

#遊戲部門

任天堂Switch推出的射擊遊戲《斯普拉遁3》榮獲遊戲部門的第一名，連小編一玩也是欲罷不能啊！

#歌曲部門

由歌手Aimer所演唱《鬼滅之刃：遊郭篇》的片頭曲〈殘響散歌〉榮獲音樂部門第一名，自《鬼滅之刃：遊郭篇》播出後，〈残響散歌〉瞬間榮登日本國民歌！另外Aimer也將在年底的紅白演出這首歌喔～

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