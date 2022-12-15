佐藤健綾瀨遙年內閃婚消息瘋傳　日媒揭3大曖昧舉動力證姊弟戀！

綾瀨遙今年已經37歲但依然是不少人心目中的女神，歷年來她參演的日本電視劇和電影亦極受歡迎。但最近這位女神竟然傳出閃婚的傳言，而且對象還是最近因主演《First Love初戀》再次人氣暴升的佐藤健？！綜合日本媒體和網民兩人以往曖昧舉動，力證二人的姊弟戀 .



日本的藝能界一向都對旗下藝人的感情事比較嚴格，不少偶像團體或演員都被事務所禁止戀愛和結婚。雖然近年這股風氣似乎慢慢退去，但每當有藝人宣佈拍拖結婚時各家媒體和八卦雜誌都會大肆報導，即使只是拍到一張照片也能大作故事。

最近因演出《在世界中心呼喚愛》成名、長年擔任SK-II代言人的綾瀨遙就被日媒《日刊大衆》爆出她或將在今年內閃婚成為人妻，對象還是超人氣演員佐藤健。自2013年在電影《REAL~完美的蛇頸龍之日~》中共演之後，兩人之間其實已經數次傳出姊弟戀緋聞。

（網路圖片）

當年為宣傳電影上節目《しゃべくり007》時，兩人曾分享到他們拍攝期間幾乎每天都會吵架，令不少網民高呼「打打鬧鬧才是真愛」。而且即使年齡相差4年他們對話之間並沒有使用敬語，被主持人直接問到「如果你兩個拍拖點睇啊？」時，綾瀨遙只是發出了一聲又羞又喜的「啊哈哈」，佐藤健更是直接回答「我可以啊」，完全沒有否認。

2021年11月，兩人從節目《繼母與女兒的藍調2022年謹賀新年SP》拍攝中搭新幹線回東京時，在品川站被八卦雜誌FRIDAY拍到時也沒有避嫌。現場人士聽到綾瀨遙親暱地稱呼佐藤健為「タケちゃん」（小健），直到坐上車中為止兩人一直都講不停口。而且因為經理人一直同行卻沒有任何動作，便傳出他們的戀情已是事務所公認的傳聞。

另外在2020年參與節目玩遊戲時，除了互相親暱稱呼之外，選禮物時兩人都選擇了雪櫃、加濕器和空氣清新機，有網民臆測他們是為同居結婚作準備，網上更曾傳出兩人的住所距離只有10分鐘，基本已經是半同居狀態。

兩人並未回應報道中的閃婚傳聞。但佐藤健受訪時曾經講過自己希望在35歲前結婚，今年他已經33歲，因此閃婚也不是沒有可能。大家又認為綾瀨遙和佐藤健之間的姊弟戀消息是否確實，又會否在今年內成婚呢？

👉日本2022年秋冬服裝潮流 美少女自拍唔戴Bra激凸散步YouTube大熱

👉馬雲日本逾2萬呎豪宅曝光？選址溫泉勝地箱根 別墅管理人親回...

同場加映：日媒爆《孤獨的美食家》密謀換人 松重豐身體抱恙節目或直接腰斬

日劇《孤獨的美食家》一直人氣高企，現在已經播出至第10季。雖然節目很受歡迎，但最近就傳出危機，扮演劇中主角井之頭五郎的演員松重豐懷疑因在節目中經常大吃大喝而身體開始出現問題，很有可能需要換人？！👉👉日媒爆《孤獨的美食家》密謀換人 松重豐身體抱恙節目或直接腰斬