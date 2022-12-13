日媒爆《孤獨的美食家》密謀換人　松重豐身體抱恙節目或直接腰斬

日劇《孤獨的美食家》一直人氣高企，現在已經播出至第10季。雖然節目很受歡迎，但最近就傳出危機，扮演劇中主角井之頭五郎的演員松重豐懷疑因在節目中經常大吃大喝而身體開始出現問題，很有可能需要換人？！



（Twitter：@tx_kodokugurume）

《孤獨的美食家》的主角井之頭五郎經常周圍品嘗美食，吸引大量粉絲觀看，更會特意到訪節目中的食店一嘗滋味。節目播出至第10季，主演松重豐就吃了10季；大吃大喝的身姿令他在觀眾眼中已經與角色重疊、不能分離。不過，日媒「週刊実話WEB」最近就有報道指「《孤獨的美食家》即使確定播出除夕節目也不能高興，松重豐的狀況令人擔心」。

（Twitter：@tx_kodokugurume）

「週刊実話WEB」文中引述製作組的成員指節目正面對開播以來最大的危機，「松重愈來愈唔食得了。最近成日都胃脹、食慾不斷下跌。但係唔食嘢嘅松重就唔係井之頭啦…」。據他所說，製作節目的東京電視正就節目的未來進行討論，當中出現松重辭演、甚至終結《孤獨的美食家》節目的議論。

消息曝光後引起網民熱烈討論，當中有不少人都認為「井之頭五郎=松重豐」，不希望節目換人。不過亦有很多人對傳聞表示理解，始終松重已有一定年紀，「食力」比起2012年節目第1季有差距也是無可奈何。

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製作組的成員講到，相信會以接棒方式找另一位演員取代松重豐成為井之頭五郎。爆料指暫時最有力的候選人是電視劇《相棒》的演員川原和久，雖然已經60歲但是圈中有名的大胃王。有部份網民就認為「由某一季開始就已經食的太多啦！」松重即使降低食量也完全沒有問題，只希望節目組不要換人。亦有粉絲認為讓松重辭演休息一下更好、「身體最重要，唔好勉強」，講到對川原和久演出的井之頭五郎頗有興趣，但因為松重豐無可取代，覺得節目應改名。亦有人提出應該請大胃王ジャイアント白田（白田信幸）出演下一代主角。

不過也有部份狂粉表示，很喜歡松重豐的吃相，所以寧願節目終結也不希望換人。大家又認為節目應該換人，還是迎來終結的命運呢？

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