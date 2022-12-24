聖誕節｜6大開P必備酒GAME　「拍7」神祕玩法曝光　呢款逢玩必醉

聖誕節就當然要開Party啦!Party又點可以沒有酒?但就咁飲酒太單調，所以《開罐》為大家蒐集了6個開P必玩的飲酒Game，令大家開Party可以一邊飲酒一邊玩Game，將整個派對的氣氛推到最高點!就開P的你就一定要睇定，做定心理準備啦!



《我的 ID 是江南美人》劇照

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以下是開P必玩的6大酒GAME，各位酒鬼們一定唔可以錯過，快點看看吧!

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6大必玩酒GAME

1. Beer Pong

網上圖片

遊戲所需道具:啤酒杯20個，乒乓波2個

玩法：每10個杯分為一組，大家一共需要兩組，在枱的兩端分別將杯按4321排列成一個金字塔型狀。大家將分成兩小隊站在枱的兩邊，然後雙方輪流向對方的杯中丟乒乓波，若前方的杯被丟中，該隊就需把杯中酒全喝掉。大家鬥快將對方杯全扔中，最先被扔中的隊伍完Game後要各自再罰一杯！

2. Flip the Cup

遊戲所需道具:啤酒杯10個

大家將杯一排5個分別列在枱的兩長邊，杯中倒入半杯酒，然後大家分成兩隊再各自派一人出戰，雙方要鬥快將杯中酒喝掉，再把杯翻轉，最快將杯全蓋掉的一方則勝出！

3. 鐵達尼號

遊戲所需道具:大啤酒杯1個，小酒杯1個

大家先找一隻大杯倒入3/4的酒，然後每個人都要輪流將酒倒入大杯中，每人倒多少都沒有限制，倒一滴或倒到滿都OK!最先令酒倒瀉的人就要將杯中酒全部喝掉。

4. 007

《當我最漂亮的時候》劇照

玩法:一開始大家可以任意猜拳選出一人開始遊戲，而該人可隨意指向一人並同時喊「0」，被指的人再接著指下一位並喊「0」，被指的人則要再選一個人向他喊「7」並同時做開槍手勢向他開一槍，「中槍」的人需要保持靜止，但「中槍」者旁邊的兩人則要喊「啊!」，同時舉起雙手呈現投降姿勢，做得太慢或做錯動作的人就要罰酒一杯。

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5.拍7

玩法一:大家圍圈排排坐，然後其中一個人開始喊「1」，接著的人順著喊「2,3,4,5,6」，當喊到有「7」的數字或當數字是「7」的倍數，那個人便需要以拍手略過數字，若不小心將數字講出來，或是太慢拍手的話，就要飲一杯啦!

玩法二:大家同樣圍圈坐好，並順著喊「1,2,3,4,5,6」，當喊到有「明7」，即7,17,27,37...這些明顯有7的數字，該名玩家就需要拍一下手略過，但若是「暗7」14,21,28,35...這些7的倍數數字，玩家則不用拍手，而是直接講數字略過，說下一個數字15,22,29,36...，說錯的話就需要罰喝一杯。

6.Ring Of Fire

網上圖片

遊戲所需道具:啤牌1副，酒杯1個

玩法:將啤牌排成一個圈，隨意即可，牌的中間放置一隻酒杯。啤牌每一個數字或J、Q、K、A都代表著不同的意思，大家輪流抽取啤牌，並根據牌的意思作出動作。大家要留意，不能讓啤牌圈斷開，若抽牌後斷開的話，抽的人就要自飲一杯。

A. 指人飲:玩家可以任意指一個人飲一杯。

2. 陪酒員:抽到此卡的人，只要其他人喝時叫到你，你就要陪他喝一杯。(卡將再你抽下一張時失效)

3. 男生喝:全部男仔喝一杯。

4. Link:抽到的人可以任意連接兩人，只要兩人中其中一位要飲，另一位都要飲。

5. 圍枚:大家一齊玩猜枚，10,15,20。

6. Toilet 牌:只有抽到此卡的人才可去廁所。

7. 做動作:抽到此卡的人可在任何時間任意做一個動作，而大家要自動跟隨，最慢跟隨的人就要飲一杯。

8. 女生喝:全部女仔飲。

9. Set rules:抽到的人可以隨以訂立規矩，而犯規的人就要飲。

10. 自己飲

J. 上家飲:上一個抽牌的人飲。

Q. 下家飲:下一個抽牌的人飲。

K. 加酒，Last King飲哂:抽此卡者可任意加一次酒到中間的杯中。抽到最後一張K的人就要將杯中酒全喝!

雖然飲酒開心，玩Game興奮，但飲太多對身體都無益，大家要謹記飲酒要量力而為呀!

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