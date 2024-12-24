10大最危險聖誕歌出爐　節拍太快影響心血管！樂壇天后金曲入三甲

又到聖誕，又到聖誕！每年大家都會狂播幾首大熱的聖誕歌，有無諗過有些歌節奏太快，會影響駕駛甚至心血管？近日有有美國保險指南網站引述一份中國研究列出最危險聖誕歌TOP 10，大家一齊留意下！



網上圖片

根據中國華南理工大學的一項研究指出，一首歌曲若每分鐘節拍數（BPM）超過120，對心理和心血管有可能會產生影響，甚至鼓勵駕駛人士做出危險行為。保險指南網站Insuranceopedia指出，在開車時絕對不應該聽的「最危險」10大聖誕歌曲中，第一位是吉恩·奧特里（Gene Autry）1950年錄製的《Frosty The Snowman》，其BPM高達172，足以令人做出瘋狂行為。

資料圖片

第二位則是著名音樂天后Mariah Carey的《All I Want For Christmas Is You》， BPM 高達 150。其他達「危險」級別的洗腦聖誕歌還包括何塞·費利西亞諾（Jose Feliciano）《Feliz Navidad》，以及《Santa Claus Is Comin' to Town》，後者更是自1934 年首次打入流行榜以來，「一直在高速公路上製造危險狀況」。

Insuranceopedia執行長庫普蘭（Max Coupland）表示，音樂會影響人類的駕駛習慣，「節日歌曲雖然帶來歡樂，但一些精力充沛或分散注意力的歌曲，可能會影響我們對道路的注意力」。

Insuranceopedia列出10首最危險聖誕歌：

1.雪人FROSTY（Frosty The Snowman）

2.你是我最想要的聖誕禮物（All I Want For Christmas Is You）

3.聖誕快樂（Feliz Navidad）

4.聖誕老人進城來（Santa Claus Is Comin’ To Town）

5.聖誕祝福（戰爭已結束）（Happy Xmas (War Is Over)）

6.讓雪下吧！讓雪下吧！讓雪下吧！（Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!）

7.紅鼻子馴鹿魯道夫（Rudolph The Red-Nosed Reindeer）

8.我希望每天都是聖誕節（I Wish It Could Be Christmas Every Day）

9. 祝你聖誕快樂（Have Yourself A Merry Little Christmas）

10. 我看見媽媽親吻聖誕老人（I Saw Mommy Kissing Santa Claus）

同場加映

《Dear Santa》、《Christmas Day》 15首K-pop聖誕歌

12月就快過了一半，代表2024年即將過去，同時亦代表聖誕節即將來臨！在過節的時候，大家可以收藏以下的playlist，讓你的聖誕節過得更有氣氛～

睇全文👉👉👉《Dear Santa》、《Christmas Day》 15首K-pop聖誕歌