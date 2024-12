10大最危險聖誕歌出爐　節拍太快影響心血管！樂壇天后金曲入三甲

又到聖誕,又到聖誕!每年大家都會狂播幾首大熱的聖誕歌,有無諗過有些歌節奏太快,會影響駕駛甚至心血管?近日有有美國保險指南網站引述一份中國研究列出最危險聖誕歌TOP 10,大家一齊留意下!



網上圖片

根據中國華南理工大學的一項研究指出,一首歌曲若每分鐘節拍數(BPM)超過120,對心理和心血管有可能會產生影響,甚至鼓勵駕駛人士做出危險行為。保險指南網站Insuranceopedia指出,在開車時絕對不應該聽的「最危險」10大聖誕歌曲中,第一位是吉恩·奧特里(Gene Autry)1950年錄製的《Frosty The Snowman》,其BPM高達172,足以令人做出瘋狂行為。

資料圖片

第二位則是著名音樂天后Mariah Carey的《All I Want For Christmas Is You》, BPM 高達 150。其他達「危險」級別的洗腦聖誕歌還包括何塞·費利西亞諾(Jose Feliciano)《Feliz Navidad》,以及《Santa Claus Is Comin' to Town》,後者更是自1934 年首次打入流行榜以來,「一直在高速公路上製造危險狀況」。

Insuranceopedia執行長庫普蘭(Max Coupland)表示,音樂會影響人類的駕駛習慣,「節日歌曲雖然帶來歡樂,但一些精力充沛或分散注意力的歌曲,可能會影響我們對道路的注意力」。

Insuranceopedia列出10首最危險聖誕歌:

1.雪人FROSTY(Frosty The Snowman)

2.你是我最想要的聖誕禮物(All I Want For Christmas Is You)

3.聖誕快樂(Feliz Navidad)

4.聖誕老人進城來(Santa Claus Is Comin’ To Town)

5.聖誕祝福(戰爭已結束)(Happy Xmas (War Is Over))

6.讓雪下吧!讓雪下吧!讓雪下吧!(Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!)

7.紅鼻子馴鹿魯道夫(Rudolph The Red-Nosed Reindeer)

8.我希望每天都是聖誕節(I Wish It Could Be Christmas Every Day)

9. 祝你聖誕快樂(Have Yourself A Merry Little Christmas)

10. 我看見媽媽親吻聖誕老人(I Saw Mommy Kissing Santa Claus)

