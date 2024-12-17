聖誕節｜11國另類習俗過聖誕　捷克拋鞋測愛情、這國家蘭花做裝飾

大家每年聖誕節都會怎樣慶祝呢？與親友一起食大餐開Party，還有交換禮物嗎？雖然全球有不少地區均慶祝聖誕節，但各地慶祝的傳統卻大有普通。以下這11個獨特的聖誕傳統不知大家又有沒有聽過呢？



(《愉悅的音樂專輯》劇照)

世界各地11個特色聖誕傳統

【1】波蘭——等星星開飯

為慶祝聖誕，不少家庭都會準備一場盛宴，與親友慶祝佳節。不過在波蘭即使美食當前，在聖誕節前夕想開餐，就必須要等到有人看到天空出現第一粒星星才可以。如果陰天怎麼辦呢......

烏克蘭人會在聖誕樹上掛蜘蛛網（網上圖片）

【2】捷克——拋鞋測愛情

在聖誕當天，未婚女性會背對著門，將一隻鞋拋向肩後，以預測來年的愛情運。若鞋頭指向門口代表她將會結婚，相反則代表這位女性將不得不再多過最少一年的單身生活。

【3】烏克蘭——掛蜘蛛做裝飾

烏克蘭的這項傳統可以追溯到一個民間故事。傳說曾有一個家庭因為太窮，買不起聖誕裝飾，有蜘蛛就在他們的聖誕樹上編網「裝飾」。誰知他們一覺醒來後發現，蜘蛛編織的網子於一夜之間變成了金和銀。如今，烏克蘭的聖誕樹上就有由水晶、紙張、金屬和塑膠等各種材料製成的蜘蛛網作裝飾。

(網上圖片)

【4】日本——食KFC炸雞

日本信奉基督教的人口比例並不高，因此聖誕節在當地不是國定假日。不過這也無阻日本人慶祝的好心情。自1974年肯德基一次成功的推廣後，「聖誕就是肯德基」便成為了日本聖誕傳統。人氣程度甚至需要提前預訂，若是當天買更可能需要等上數小時才能享受美食。

【5】挪威——收埋地拖掃把

為何慶祝聖誕要收起地拖掃把呢？並不是因為看起來不美觀，又或是不想打掃。而是挪威民間傳說在聖誕夜，惡靈和女巫會回到人類世界，偷走地拖掃把，在天上飛來飛去。

【6】德國——尋「寶」遊戲

這個傳統的起源是個謎，但在德國慶祝聖誕節時會進行一個有趣的尋寶遊戲。有人會在聖誕樹的樹枝深處藏一個醃青瓜的聖誕裝飾，而在聖誕期間找到醃青瓜的人將會得到一份額外的禮物，又或是獲得來年的好運。

乘風破浪的澳洲聖誕老人（網上圖片）

【7】澳洲——聖誕老人也滑浪？

說到聖誕大家都可能會想像一片白色的雪景，但對於澳洲人來說，12月25日正值盛夏。因此澳日人的聖誕派對大多在海灘上舉行，吃BBQ燒烤作慶祝。「聖誕老人」亦並非駕著雪橇到來，而是駕著滑浪板乘風破浪。

【8】冰島——圍爐睇書

在冰島，一家人在平安夜會交換書籍，然後在溫暖的火旁為互相讀出內容並分享甜食，度過餘下的夜晚，十分溫馨。

【9】哥斯達黎加——聖誕裝飾用蘭花？

蘭花對港人來說代表新年，但遠在熱帶哥斯達黎加，他們在聖誕節時並非使用大家熟悉的紅色聖誕花，而是使用蘭花作為他們的「聖誕花」裝飾家居。

打扮成聖誕惡魔「坎卜斯」（Krampus）的民眾（網上圖片）

【10】匈牙利——聖誕惡魔

說到惡魔大家會聯想到萬聖節，但在匈牙利、奧地利及捷克等地，聖誕惡魔「坎卜斯」（Krampus）會在12月6日聖尼古拉斯盛宴之前出現懲罰壞孩子。裝扮成「坎卜斯」的人們會穿上毛皮和角，變成半山羊惡魔的形象。並非背著裝滿玩具的袋子，而是帶著一個籃子或麻袋，用來綁架特別頑皮的小朋友，然後把他們拖回地獄。

【11】西班牙——買六合彩

自19世紀末開始，西班牙每年12月22日都會舉行年度最高獎金的彩票攪珠「El Gordo」。它是全球第二古老的彩票，總派彩金額也被認為是全球最高。一張彩票價格高達200歐羅，一般會由家人、朋友或鎮上居民一起夾份買入並分享獎金。而最特別的是宣布中獎號碼的方式，每年均由位於馬德里的聖伊德方索學院學生幫忙唱出中獎號碼，也會在電視上直播，是西班牙聖誕節的重要節目之一。