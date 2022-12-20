寵物小精靈｜小智「被退休」！海報爆2大錯處疑為制作組無聲抗議?

日本人氣動畫《寵物小精靈》（寶可夢/Pokémon）自1997年4月開播，25年間成為了不少人的童年回憶，至今仍有大量粉絲捧場。主角小智與比卡超近日終於奪下生涯首個世界冠軍，不過官方卻宣布兩位主角即將「退休」，除了消息令網民大嘆不捨之外，也有網民在特別篇的海報中發現到兩大錯處，更懷疑是製作組對主角「被退休」的無聲抗議！



在上月播出的132集中，主角小智與比卡超終於贏下了世界冠軍，就在粉絲開心之際，《寶可夢》官方卻無預警地宣布2023年1月23日將開始播放最終章，此季暫定11集，並預告小智和比卡超將就此退休。

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明年4月將播出新一季《寵物小精靈》，換上兩位全新男女主角，少女莉可和少年羅伊會帶著《寶可夢朱／紫》的御三家：新葉喵、呆火鱷和潤水鴨繼續新的旅程。

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後來有網民發現在本年度最後一集的特別篇官方宣傳圖中，右下角的日期寫成12月23月（應為23日）；另外在宣傳片中負責劇本的「米村正二」被錯誤打成「米山正二」。網民質疑寶可夢屬於25年的大品牌，不應犯下如此簡單的錯誤，於是懷疑製作組是「有意為之」地作出無聲抗議。

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有不捨小智及比卡超退休的網民表示「如果這是真的，我支持製作組」、「還我小智不然拒看」、「沒有小智和比卡超就不是寶可夢了」。不過也有網民覺得都已經25年了，也是時候「改朝換代」、「現在巔峰時退下來挺好的」、「退下也好，不然一直都10歲」。