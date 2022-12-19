香港驚現5大世界盃效應?網民笑:同事全部「病晒」+全港馬路極順暢

世界盃2022完美落幕，阿根廷法國兩隊鬥得難分難解，更戰到加時再互射十二碼才分出勝負，最終冠軍由阿根廷勇奪冠軍。整場球賽確實精彩，也令不少打工仔昨夜捱夜睇波，也間接導致了香港今天（12.19）出現了5大「世界盃效應」，網民更笑指世界盃竟可意外解決香港長年的塞車問題！



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1.睇醫生/請病假人數急增

最近寒流來襲，本港最低氣溫跌至個位數，有不少打工仔都表示在上周末「集體凍親」，導致公司有一半人請了病假。也有網民笑指自己「絕對沒有睇波」，不過就凍到失眠，3點幾才瞓得著，然後一起身就凍病了，所以才請病假咁話，信不信就由你了！

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2.全港路面極順暢

不知是否因為返工人數大減的關係，很多打工仔網民在今早上班時發現人流量、車流量大跌，平常擁擠的馬路十分暢順。對比以往周一早上繁忙時間，今日吐露港、紅隧、東隧、東區走廊等塞車熱點，都沒有出現車龍，一場世界盃決賽竟可「意外解決」本港塞車問題，令網民震驚不已。

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（Mike Lau／大埔 TAI PO）

3.睇完世界盃突然學識射波

網民指世界盃的球員表現精彩，無論盤扭、運球、控球等技巧都非常精湛，再看到球員們「射波」射得如此精彩，於是自己也要學識如何「射波」，不過此射波就不同彼射波，大家就自行領悟了。

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《大叔的愛》劇照

4.港鐵唔使排隊入閘

港鐵入閘機是作為觀察人流量多少的指標之一，全因在人流量大的繁忙時間經常都需要排隊入閘。不過有網民稱今天連平常需要排隊的港鐵閘機，也突然變得暢通無阻，可見世界盃除了解決塞車問題，還解決了港鐵排隊入閘的問題！

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5.巴士／港鐵突然不用人逼人

有成功「捱過寒流」沒有請病假的打工仔表示，今早在上班時發現巴士至少減少了3分1的乘客，直言平常同一時間的班次都是迫滿人群；除此之外，網民也感到地鐵明顯少了人乘搭，打工仔今早的上班路可謂「路路暢通」。

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