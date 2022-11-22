港男教一招擊退美女網絡騙案！一句嚇到騙徒道歉　網民大讚好識玩

電話、網絡騙案如此多，電視上也經常出現市民被騙財的新聞，加上不論男女老幼都有機會被騙，如果不想被騙就要精明應對！最近有網民在社交媒體上分享自己應對網絡騙徒的經過，僅用一句話便嚇得對方馬上道歉，網民就大讚呢招夠晒絕！



《保持通話》劇照

遇到網絡騙案時，大家會選擇直接無視，還是會抱著「陪他玩玩」的心態耍走他呢？有網民在社交媒體上分享一張照片，圖中一位名叫「周慧」的疑似騙徒，突然在通訊軟體中私訊樓主，以簡體字發問「你好，我昨天在你店裡購買的化妝品，不是說今天六點前送到給我嗎？」

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這種似是而非的開啟式對話，也算是騙徒的「基本起手式」。面對試圖開啟對話之門的騙徒，樓主就直接回覆「你好，我地係冥煌殯儀化妝公司，請問有咩可以幫到你？」。然而騙徒在接近半小時後才回覆樓主並直接認錯，「對不起，我閨蜜給了我一個錯誤的號碼 希望沒有打擾到你」。

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《迷網》劇照

一般而言騙徒都會試圖糾纏對方，看看有沒有後續的騙財機會，但這位騙徒就疑似受到驚嚇，再吐出一句「打擾了 嚇死人」，樓主則再度追擊「有沒有興趣我們公司服務？二人同行一人半價，另外有家庭套餐」，後來騙徒便沒有再度回覆。

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Facebook@「大埔 TAI PO」截圖

網民就大讚樓主夠機智，仲話「呢個好，學到野」、「即時開始簡體轉繁體￼功能！」、「掉易輕心」、「家庭套餐笑到仆X」。同時有人表示自己也收到一模一樣的信息，但因為自己工作是賣化妝品，所以幾乎中招！看來大家都不能夠掉意輕心，要特別提防騙案呀！

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