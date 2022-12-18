港男轟幾千元Staycation好蠢:寧去旅行!網3大原因反撐住酒店仲爽

前幾年因為疫情的關係，本地酒店Staycation變得有價有市，畢竟不能外遊，留在香港來個小度假也是不錯，不過隨著疫情消退，外地也逐漸開放旅遊。最近有網民發帖問「依家仲有人香港Staycation？」，意指因為港人恢復旅遊，不需要再Staycation，意外掀起網民熱論，更提出了3大原因力撐Staycation不可或缺！



《跟你老婆去旅行》劇照

隨世界各地開放外遊，不少港人也來了一個久違的旅行，直接減少留港Staycation的人次。不過對於「Staycation」這一事，本來就有人認為花費上千甚至數千元，入住一晚酒店不值得，更有網民批評為「愚蠢」，加上最近旅遊復興，於是類似話題又再被網民重提。

👉兒童填色比賽作品又造假？網嘲港爸港媽行為肉酸：為拎獎不擇手段

有網民直指住酒店行為浪費錢，寧願將錢儲起用作旅遊經費，坦言「嘥錢去住一晚staycation, 請問你得到乜？去旅行買手信都有回憶，住完一晚有乜特別？」不過就此論點，就有網民反駁在留港Staycation其實也是另一種享受，更提出了3大原因力撐Staycation不可或缺。

Unsplash/vojtechbruzek

1.不是每個打工仔有長假期

網民提到香港打工仔工作繁忙，也不是每個人都能請幾天的假期去旅行，在周末假期去Staycation小度假散心更方便，再者不用計劃行程、舟車勞頓也容易讓人感到疲勞。

👉網紅買$2.7萬Dior聖誕月曆中伏!驚見大量試用香水+最離譜係呢樣..

2.對小朋友及寵物更為友善

不少家有小孩的網民都表示，雖然心裡很想帶小朋友去旅行，但是「有兩三歲小朋友去旅行要帶好多嘢」，所以留在香港Staycation方便得多。另外也有寵物主人表示想與寵物留下更多的回憶，但因為旅遊限制也不能帶同愛寵出國，而住寵物友善的酒店也可以感受到同樣的度假感。

👉Netflix兒童片《蛋黃哥大冒險》疑爆粗？網爆笑:重聽幾次都係粗口

3.情侶拍拖升溫勝地

網民反映香港土地問題嚴重，不少情侶想找個地方靜靜地兩個人交談、甚至親熱一下都沒有辦法，想回家家中可能又有家人，地方也不夠大，也還未擁有自己的安樂窩，於是前往酒店Staycation便是一個不錯的選擇，也順理成章地成為了「情侶拍拖升溫勝地」。

👉日劇《First Love初戀》辱華？內地網民炮轟3宗罪：抹黑中國人！