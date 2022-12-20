世界盃2022｜阿根廷女球迷裸上身慶奪冠 畫面超養眼！網:隨時坐監

卡塔爾世界盃2022由阿根廷奪冠，美斯以神級表現帶領阿根廷取勝，也是他首次高舉大力神盃，除了奪得足球員的最高殊榮，也是阿根廷隊史的第三座世界盃冠軍，場內場外一樣情緒高昂。據外媒報道，在阿根廷確定捧盃時，無意之間拍到了現場一位女球迷脫掉上衣慶祝，雖然畫面養眼，但是卻被網民質疑她的行為隨時搞到坐監！



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英國太陽報指出，當干沙路蒙迪爾（Gonzalo Montiel）於12碼大賽進球時，阿根廷也確定擊敗法國奪得世界盃冠軍時，電視直播畫面無意之間拍到一名阿根廷女球迷脫掉上衣裸上身慶祝。

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在電視直播的畫面中，一位金髮女球迷脫下了身上的阿根廷球衣，並不斷揮舞著球衣，此時上半身一絲不掛，雖然畫面只停留約5秒左右，但已足夠讓大量網民截圖拍片，當時的片段也在網絡上瘋傳，吸引了不少網民朝聖這位女球迷的「打氣吶喊」精彩畫面。

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不過其實卡塔爾是伊斯蘭教國家，對於女性穿着有一定要求，雖然國外女性不用穿上傳統的黑色長袍，但是也規定上衣必須能遮住腹部和肩膀，下半身服裝必須至少能蓋到膝蓋，女士前往阿拉伯國家旅行時，也不可以穿着太過貼身或暴露的衣物。

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據報道就算是參賽球員的妻子團，也被當地建議圍上絲巾遮著胸部，須遵從當地衣服禮儀。而這位阿根廷女球迷脫掉上衣的行為，在嚴格規管衣服禮儀的卡塔爾是絕對不允許的，她的行為隨時讓自己有當局被捕的風險。

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