政府工巨彈！民安處請行動主任　DSE五科合格月薪$26,185-$60,100

【政府工/民安處/鐵飯碗/求職/公務員】有志投入政府工的朋友，年尾都有筍工可介紹！較少招聘的民眾安全服務處30日起請行動及訓練主任，無須大學學位，DSE五科合格即可申請，起薪點由26K起，頂薪更達60K！



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根據招聘詳情顯示，初步入選的申請人會獲邀參加與工作相關的表現測試。申請人必須通過每項測試，方可進入遴選程序的下一階段及最終面試。申請人必須通過體能及職能測試，方會獲得聘任。而所有應徵公務員職位人士，都要在在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

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截止日期

12/01/2023 23:59

入職要求

(a)(i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

(ii) 在香港中學會考五科考獲第2級 [註(3)]／E級或以上成績，或具同等學歷；

(b)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；以及能操流利粵語及英語；

(c) 具備教學能力並能策劃和籌辦訓練活動，以及能督導他人；

(d) 具備民防、青少年服務、戶外活動的一般知識，或正規認可的工藝才能；以及

(e) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責

在中隊層面為行動及訓練組及民眾安全服務隊（輔助部隊）提供行政支援；

(b) 舉辦為民安隊隊員、少年團員、政府部門人員和非政府機構而設的訓練和活動，並為公眾籌辦教育活動；

(c) 執行與災害和大型緊急事故相關的行動任務和應急服務；

(d) 監督民安隊場地的使用狀況；以及

(e) 管理和監督行動及訓練助理員的表現。

聘用條件

總薪級表第11點（每月港幣26,185元）至總薪級表第28點（每月港幣60,100元）

申請人如獲錄用，將按個別情況以試任條款或試用條款受聘。

申請方法

郵寄 ✓

互聯網 ✓

填妥的通用表格第340號（3/2013修訂版）連同證書副本，送達九龍油麻地渡華路八號民眾安全服務隊總部4樓總務室，信封面須清楚註明「申請行動及訓練主任職位」。