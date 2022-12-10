打工仔升職是辦公室一大「騙局」？網民提3大原因力證:唔升好過升

人人都返工，唔通個個都鍾意返工咩！說到上班，為了金錢收入養家的佔大多數，而為了興趣而工作的人相信佔比不多，不過當努力工作獲得升職機會時，原來未必如想像中得快樂？最近有打工仔網民狂呻「升職不似預期」，帖子被網民熱討，更有大量認同升職也許是「職場上的一大考驗」。



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一位網民在連登討論區上以「有無人升咗職，但唔開心。」為題發帖，表示出自己最近被公司安排升職，以至「做嘅嘢多咗，責任大咗」、「但人工加得雞碎咁多」。帖子受到大量網民認同及討論，更提出了3大原因力證在職場上「唔升好過升」！

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1.升職後壓力大

網民稱在升職後由「Working Level」變成了「Management Level」，但就因此要每天與老闆心理戰，更要猜出對方的真實想法，壓力因而加大。除此之外，由於變成了Management Level，要開始「睇Team」、安排下屬的每日工作，以達到公司營業目標等。原本在心態上可以「收工就收工」，現時卻要「7x24留意電話及Email」，即使已經下班、放假也好，公事也離不開生活，導致精神緊張。

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再加上假若公事上有錯漏，作為上司的自己責無旁貸，隨時被老闆直接責罵，也不會有「上司幫忙分擔責任」，結果令網民直言在升職後「無形的壓力好似都唔會消失咁」、「長期處於瘋狂緊繃又緊張嘅狀態下生活」，反而當「小薯」做錯事不用負上全責，顯得更為輕鬆。

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2.人工變相少咗

有網民提到「升職」與「加薪」是兩個觀念，升職不代表公司將加薪，即使加薪也不代表加很多！不過升職卻直接代表「工作量急升」，除了要處理自己的事務外，還要將下屬的工作管理得井井有條，變相工作量大幅增加。網民直言「人工加少少，但工作量多幾倍，真係唔升好過升」！

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3.昔日朋友同事變敵人

在升職過後，也許有同事會真心替自己高興，但也有機會因為現時職級不一，再無法如以前般的相處，再者有機會在工作上有衝突，卻被對方認為自己「擺出上司架子」。有網民直言「日日勾心鬥角，所有同grade變晒你敵人」、「見你新上好「熱心」咁安排好多佢地唔想食既屎你做」、「你明明只想做好份工但好多人會黎試探你底線想下你馬威，例如話你新仔唔知越過你搵你下邊做野唔同你講，俾陷阱你踩」。

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