12月尾至1月頭截止!10份入職超20K政府筍工　DSE畢業都可高達50K!

政府陸續釋出政府工，這次《開罐》Opener就為大家集合了多份12月尾至下年1月頭截至的政府筍工，不但學歷門檻低，而且全部一入職月薪就有20K。當中更有8份超級鐵飯碗，有一份DSE或會考學歷，入職就有近30K，月薪更可高達$50K，有興趣加入政府部門工作的朋友就要留意啦！



【1】康樂及文化事務署-行政助理

康文署請行政助理，職位只要求申請人持有本港頒授學士學位或同等學歷，DSE或會考中英文均有第3科或以上成績，熟悉一般電腦應用即可，月薪有27K!若申請人有於人力資源管理或行政管理工作方面具備一年或以上全職工作經驗，更可獲優先考慮。

有興趣的大家不妨看看行政助理的入職要求和待遇吧!

+ 1

【2】漁農自然護理署-二級農林督察(作物)

漁護署招聘二級農林督察(作物)，申請人並不需要持有大學學位，只要有本港理工學院或理工大學、香港專業教育學院、工業學院、科技學院頒發的文憑或高級證書，並主修自然科學、應用科學或相關科目。申請人或持有農業或林務學校學院頒發的認可文憑，或具同等學歷，以及具一年在農業或郊區/植物/野生生物管理的實際經驗。兩者皆須符合中英文DSE或會考中有2級或以上成績，月薪高達43K!而被取錄的申請人若通過三年試用期更有機會成為公務員，但大家要留意入職者須通過《基本法及香港國安法》測試!

有興趣的大家不妨看看二級農林督察(作物)的入職要求和待遇吧!

+ 1

👉內地男轟多國入境限制「針對中國」 發文嘲:中國版病毒比日本毒?

【3】律政司 -法庭檢控主任

律政司聘請法庭檢控主任，職位並不要求申請人持有大學學位和有任何工作經驗，只要在DSE中考獲五科第3級成績或同等以上成績/學歷，或在高級程度會考兩科科目考獲E級或以上和中學會考中考獲三科第3級成績，並符合語文能力要求即可，月薪更可高。受聘者通過3年試用期後就可按長期聘用條款聘用，正式成為公務員!

有興趣的大家不妨看看法庭檢控主任的入職要求和待遇吧!

+ 2

【4】民政事務總署-行政助理

民政署聘請西貢民政事務處行政助理，入職要求只需申請人持有本港頒授學士學位或同等學歷，DSE或會考中英文均有第3科或以上成績，有良好電腦知識等，職位並沒有要求申請者具有任何工作經驗，主要職責是提供一般行政及管理支援，協助成立業主立案法團等工作，月薪有26K!

有興趣的大家不妨看看行政助理的入職要求和待遇吧!

+ 2

👉港女疑搭港鐵唔畀錢遭市民包圍 幫手捉逃票恐犯法？大律師咁講

除了以上將於12月尾至1月頭截止的政府工外，其實政府紀律部隊一直都有招聘不同職位，職位大多要求申請者DSE或會考中考獲5科合格或以上成績並通過體能測試即可，而有部分的紀律部隊需申請者進行視力測試，因此有興趣的大家就要留意啦!

+ 44

同場加映:靠鬧鐘起身下場慘！研究揭鬧鐘響「返瞓」恐致XX病 兩種人易出事

相信有不少人都習慣較鬧鐘叫自己起身，其實長期靠鬧鐘起身不但會嚴重影響你的睡眠品質，更會致病!台灣重症醫療醫師黃軒引述美國研究指有超過57%的上班族每日都會被鬧鐘叫兩次，這種每隔5分鐘叫一次反覆的鬧鐘，非但不能實際增加睡眠時間，分分鐘更是剝奪你睡眠和健康的兇手!

👉靠鬧鐘起身下場慘！研究揭鬧鐘響「返瞓」恐致XX病 兩種人易出事