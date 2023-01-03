成人網ThisAV無預警關閉?　喪屍廣告超難忘　老司機喊:未backup啊

「ThisAV我們不能沒有你」，連歌都有得唱，自稱自己為「世界第一中文成人娛樂網站」的ThisAV陪伴了眾多港人超過10年，近日就有網民驚覺網站竟無法再瀏覽，網站內容全盤消失，令不少網站的忠實粉絲都表示「我多年的珍藏...再見」，「時代的眼淚」。



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ThisAV是香港著名的成人網站，大家可以不用下載在網站觀看多套成人電影，費用更加是全免，於2015年更推出手機APP令大家都能於手機觀看。網站一直都「深入民心」，重要到連香港樂隊Tonick都曾以網站作了一首名為「我不能忘記你」的歌，表示「ThisAV 個個都知」，「我不能沒有你」。但近日有網民發現ThisAV網站再無法瀏覽，每當按下網址便會自動轉到其他網站，內容全部都消失得無影無蹤。

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有不少網站多年的忠實用戶對此消息都表示驚訝，沒有想到網站會忽然告別表示「真世界末日了」，「有幾條片睇左好耐得thisav有」，網站消失是「時代嘅眼淚」，至今最難忘都是當年令用戶們見到都「縮一縮」的喪屍廣告。有網民更表示「我衷心感謝你thisav，去到死嗰日我都唔會忘記你」。但有網民亦表示網站多年來不論影片畫質或是設計都完全「冇進步」，「畫質差廣告多load得又慢，不思進取」，「啲片濛到仆X，又load得慢」，一早便用其他的網站代替。

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