移英港人嘲香港無藥賣連登仔轟「一沉百踩」行為嘔心：港人劣根性

近日日本宣布限制來回香港航班，香港又出現「搶藥潮」，令不少香港人都叫苦連天。而網上有不少在外居住的港人見及此竟於連登發文表示「心涼」，更寸香港又被限出境，又「冇藥買」，令現正還居住在香港的港人不禁出貼文反擊表示「你走(移民)我尊重，但真係唔X洗一沉百踩加多兩腳」。



近日有網民於連登討論區發文表示，自己覺得那些移民和不在港居住，但每當在香港遇到事時就瘋狂落井下石的人「嘔心到極至」。該名網民表示自己並不是指所有移民的人，而是那些離開香港但每當香港一有問題便瘋狂「踩」的人。他表示從來都明白「移民是個人的選擇」，「有家室、政治考量或其他不同因素」，他都真的「理解和支持」。

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日前有網民在「英國香港人生活交流區」發帖文，指英國３鎊一盒止痛藥，香港要賣$498一盒。（網上截圖)

但自己卻看不慣那些，有較簡易的移民計劃一推出「9秒9申請」，再「9秒9挖苦留下來的人」，當香港已有事「再9秒9出post/repost」踩多一腳。他表示別人要移民他「尊重」，移民的人亦不用「支持、贊成和尊重」留下來的人，但就真的「唔X洗一沉百踩，加多兩腳」。

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帖文一出，即引起網民熱論，有網民表示認同樓主所說「走咗又要笑X香港真係見到都躁」，更有網民分享自己至少認識兩個樓主口中所說的人，「英國一出5+1即走」，走後又要「嫌稅高」，又預告在5+1後便會「返香港搵錢」，但見到香港有事又照鬧，「牆頭草」一樣，更表示其實移民的人會有此舉動都只是「想證明自己走無做錯決定啫」。但有網民則表示即使自己留港同樣有「踩」香港，而且其實香港人都與他人無別，「日日都想移民X冬天凍死」，只要別人遇到困難便「踩」，這根本「唔關去留事」，「香港人就係咁」。

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特首李家超於28日記者會上表示會盡量爭取在1月15日與內地正式通關，但近日網上瘋傳內地不少「白肺」的X光片，表示那是由新變種的新冠病毒引起的「白肺病」，令不少香港網民擔心通關後會令本港疫情更嚴峻。但劉醫生就表示根本就沒有白肺病，更認為於本港的感染數字並不會「返回爆發原點」，而大家只要能做到1點就能在疫症中自保!