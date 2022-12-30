內地瘋傳白肺病恐通關再爆疫？醫生教港人點自保：快測比核酸好

特首李家超於28日記者會上表示會盡量爭取在1月15日與內地正式通關，但近日網上瘋傳內地不少「白肺」的X光片，表示那是由新變種的新冠病毒引起的「白肺病」，令不少香港網民擔心通關後會令本港疫情更嚴峻。但劉醫生就表示根本就沒有白肺病，更認為於本港的感染數字並不會「返回爆發原點」，而大家只要能做到1點就能在疫症中自保!



「Dr.Rex醫學幼稚園」YouTube頻道

劉榮幹醫生Dr.Rex常常在個人YouTube頻道「Dr.Rex醫學幼稚園」分享不同的醫學知識，最近劉醫生以「開關在即，如何自保」為題分享指香港內地通關在即，而最近網上都流傳著不同關於內地疫情驚嚇的畫面，更有人表示內地出現聲稱因變種病毒的造成的「白肺病」，但醫生解釋到其實根本就沒有「白肺病」，會有「白肺」代表的只是嚴重和重症的肺炎，並不是因新病毒而引起。

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劉醫生也表示港人對於通關後疫情會「回到疫情的基本點」，與當初香港疫情爆發的時候一模一樣，但其實並不會，因今年香港年初的大爆發已令3-4百萬的人受感染，加上現在已有大部分的人接種疫苗，所以香港整體人口對新冠病毒的細胞已有「免疫記憶」，即使通關後感染數字迅速增加，重症和死亡的個案大幅增加的機會都不大。

圖自微博

至於有傳言說內地的病毒已變種或若多人感染回有再更厲害的病毒出現，醫生表示其實「冇需要咩變種病毒先會嚴重」，本身大家口中所說「殺傷力」較小的Omicorn對於未注射或未打足疫苗和未感染病毒的人，「殺傷力」已經夠大，因Omicorn其實同樣會攻擊大家的「下呼吸道」，並不是如大家所說「永不感染肺部」，不然的話今年初都不會有9000多人因病毒離世。

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醫生表示其實即使確診數字上升，香港人最重要的是需要打齊疫苗。醫生表示到今日為止仍然有人堅持不接種「mRNA新冠疫苗」，但此疫苗在全世界接種的人數是「以億計」，安全數據是人類歷史上所有疫苗之最。而有人表示不打疫苗，自行服用維他命保健品，增強「天然的免疫力」對付Omicorn便可以，醫生表示他同樣相信人體免疫系統是十分有效，但免疫系統是需要經過訓練才能做得更完美。

他指若真的要「訓練」免疫系統來對抗病毒感染，第一個方法便是「天然感染」，讓系統對病毒形成記憶，產生保護。第二就是進行模擬感染，即是接種疫苗。但他表示，天然感染總有風險，萬一病情嚴重就「後悔莫及」，相反疫苗則沒有這個風險，「同時能夠引發足夠的免疫保護力」。如果已到期需要打加強劑的話，在這兩星期就要盡快打。

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醫生更補充道，若打齊疫苗感染重症比率都不算高，如有病徵的話，自己於家中使用自我檢測便可以，核酸檢查「大可不必」，因大家最主要都只是想知道自己感染後是否有傳染性，而自我測試比核酸更好，只要有線即代表有傳染性，沒有線即沒有。而核酸檢測的測試太過準確，即使病毒量很低，沒有傳染性都仍會顯示陽性，若根據核酸來決定能不能上學上班得話，「社會很難正常運作」。

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