外貌協會時代｜泰似樣！網紅零成本4圖還原韓國漫畫人物震驚全網

【外貌協會時代／看臉時代／WEBTOON】泰國網紅Lonelyman以使用低成本Cosplay而爆紅，只運用身邊的日常物品就能將各種角色人物模仿得維妙維肖，就如他所說：「Everything is cosplay！」近期，Lonelyman在社交平台上曬出模仿《外貌協會時代》（看臉時代）的主角「朴亨錫」的照片，不過他這次並沒有使用任何道具，還原度卻極高，幾乎可以說是零成本的Cosplay，再度引起網友熱烈討論。



Lonelyman近期在社交平台上，曬出一組cosplay照，這次扮演的是人氣韓漫《外貌協會時代》的主角「朴亨錫」，但不同以往的是，這組照片中，他竟本色演出，完全沒有使用任何道具，卻與主角相似度達100℅，照片中只見他模仿主角躺在床上，才驚覺臉型、髮型甚至雙下巴都與主角極為神似，網友直呼「根本就是本人」、「成本最低的一次」。

【圖輯】點圖放大看泰國網紅Lonelyman零成本Cosplay《外貌協會時代》👇👇👇

除此之外，他還放上一張以前的照片，照片中的他站在健身房內，身材纖瘦，還能隱約看出腹肌線條，就如同「朴亨錫」的另一個身體一樣清瘦，令網友震驚，「這是真的嗎？」、「我覺得這是特效」、「這個人有兩個不同的身體」、「應該找你去演《外貌協會時代》」、「這是同一個人嗎？」，據一名熟悉Lonelyman的網友表示，這是他幾年前的相片，並透露「他曾有段時間很瘦」。

韓國人氣漫畫《外貌協會時代》出自漫畫家朴泰俊之手，在韓國內外都有超高人氣，而近期被做成動畫，在全球的觀看次數累積超過87億次。主角朴亨錫在故事中長期遭受欺凌，某天睡醒後發現竟意外變成大帥哥，但原來的身體卻並沒有消失，故事則在描述他如何過著兩種身體的生活，因此深刻體會到兩種外貌所產生的差別待遇。

【圖輯】點圖放大看更多Lonelyman其他低成本Cosplay👇👇👇

+ 22

延伸閱讀：

蔡康永辦創作展！周杰倫搶先首看 「一口氣買3幅畫」

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】