京都神社電電宮推Micro SD卡御守　內存超神秘圖像JPG貼身保平安

每到新年時分有不少港人都會到廟宇參拜轉運求籤、求平安符。日本人亦有相似文化，前往神社或寺廟參拜並買御守作護身符。最近有神社就在網上引起話題，因為他們售賣的御守竟然不是小布袋，而是Micro SD卡？！



「電電宮」（Twitter截圖）

位於京都名勝嵐山風景區內法輪寺的「電電宮」是日本罕有信奉電神的神社，最近他們就因為出售超獨特的御守而被熱論。據說「電電宮」本來只是供奉雷神「電電明神」的神社，但因為使用電波的產品越來越多、資訊產業發達，令神社逐漸成為了電力、電波及電腦等相關業界人士的供奉對象。

普遍港人熟悉的日本御守大部分都是一個五角形的小布袋裡面裝著符咒。「電電宮」推出的獨特御守一樣是五角形，不過卻是一張Micro SD卡，裡面存有法輪寺供奉的虛空藏菩薩的JPG檔案！

購買「電電宮」的這個御守後就會入手一個紙卡套，打開就會看到一張Micro SD卡及配搭的轉接卡，插進手機或電腦就可以隨時打開E-菩薩的圖檔感受神明保佑。住持曾在接受訪問時就解釋為何會推出這款御守，講到「護身符本就應該係貼身攜帶嘅。以前就放喺和服裡面，但係現代最常隨身攜帶嘅係手機啊嘛！」

其實「電電宮」的Micro SD卡御守在10年前已經推出，當時容量只有2GB，隨時間一步步進化，去年是16GB、今年御守的容量已經升至64GB，售價1千800円一個（大約港幣106元）。有網民到訪參拜後貼出Micro SD卡御守，希望今年不會被BUG困擾，電子產品不會故障。

有「電電宮」的Micro SD卡御守就不怕御守會被車門夾住，或者容易不見了，只要帶著手機就能保平安，實在十分吸引啊！

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