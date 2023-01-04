網民惡搞封100張100円舊鈔利是　另類社會教育：咪以為隨便有錢攞

對不少年輕人來說，過新年就是收利是的佳節，但要出錢的「大人」們就不是太滿意。其實相信有很多人都認為新年要給一年才見一次的親戚小朋友利是很莫名其妙。最近有日本網民就找到一個惡趣味的方法，用利是令不懂感恩的小朋友感受到「社會的殘酷」。



（《愛回家之開心速遞 》劇照）

踏入新一年，日本節目《月曜から夜更かし》在跨年特輯中進行街訪時，就發現其實有很多人都認為，新年要給一年才見一次的親戚和小朋友利是很莫名其妙。不過礙於傳統文化，即使金額較低也一定要給。最近有日本網民就在Twitter上分享他為了「以為咩都唔使做就可以攞到利是嘅親戚小朋友」準備了100張100円紙幣，讓他們了解社會的殘酷。

有日本網民準備了100張100円紙幣封利是（Twitter：@oumi_channel）

就如香港以前曾有5元和200元紙幣，日本銀行已不再發行100円紙幣轉用硬幣。即使理論上這些紙幣是有效紙幣仍能使用，但因為市面上不再流通，購物時店員很有可能會認為是假鈔，引起麻煩。為了進行這個惡趣味的「社會教育課」，這位網民就特意向收藏家買來全新未用過的一疊紙幣。除了100円紙幣之外，因為要派給幾位小朋友，他還悉心準備了500円紙幣和5000硬幣。

貼文在Twitter上瘋傳，有網民就大讚Po主的做法對小朋友來說會是很好的教育，亦有網民表示很期待小朋友的反應「由『哇！好多啊』嘅喜悅跌入絕望」。日前他就將100張100円紙幣的利是派給一位大學朋友的表兄弟，因他本來就是以開玩笑心態送出，便如實告訴對方拿去銀行可以換成現在流通的1萬円鈔票，或者放到網上拍賣更可以賺錢。不過收到的表兄弟就表示很喜歡這封獨特的利是，更表示他會好好收藏。

如果大家收到舊鈔的利是會開心嗎？還是果斷拿去銀行兌換或變賣呢？

👉面相｜人各有「痣」11種嘴唇痣代表不同運勢 這裏長痣超級富貴命

👉港人移民外國人工50k得返7成+課重稅？網民真相:只得一類人加薪！

同場加映：土屋太鳳元旦驚喜宣佈結婚+懷孕 日媒爆與片寄涼太地下情5大證據

踏入2023年，日本藝能界隨即傳出喜訊。最近因出演《今際之國的有栖》女主角而人氣急升土屋太鳳，1日就在Instagram宣佈與GENERATIONS主音片寄涼太結婚，同時亦宣佈懷上第一胎，雙喜臨門。有日媒就報導其實兩人已經秘戀5年，更揭露兩人地下情的蛛絲馬跡。👉👉土屋太鳳元旦驚喜宣佈結婚+懷孕 日媒爆與片寄涼太地下情5大證據