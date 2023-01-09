姜濤被網民3000字狂數8宗罪姜糖勁心痛　4大巨星當年都被狙擊過

姜濤自《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》後遭網民連日在社交平台狙擊，更有網民日前大數其8宗罪，寫足三千字狂踩唱功加身形，令不少姜糖心痛偶像被攻擊。事實上多年來不少巨星初出道時都有被抨擊唱功不夠，當年的張國榮、黎明、謝霆鋒、林峯都曾被圍攻過，有姜糖擔心偶像會抵受不到壓力，聲言會更團結守護著偶像。



姜濤的《作品的說話》在《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》奪叱咤我最喜愛歌曲大獎、而《鏡中鏡》則奪叱咤專業推介第四位。當晚是他腳傷後第一次幕前演出，不論外形以及舞台表演均有不少負評，日前更有連登網民洋洋三千字以「姜濤，你有無諗過點解咁多人唔中（鍾）意你?」為題，怒數姜濤８宗罪，包括打波無波品、太自我中心、去年叱咤得獎當隊友透明、太過造作、演戲控制不到食慾時肥時瘦、思想不成熟等N宗罪，惹來網絡激辯，帖文已開到第11版。

就偶像被圍攻，有些姜糖希望出一事不如少一事，採取不回應態度，也有姜糖YouTuber如Mr.So認為「依家屋企人被人搞」，拍片擺下擂台向haters挑機反擊。

其實不少巨星起初走紅時都會受到抨擊甚至網絡欺凌，他們當年都抵住壓力，再不斷提升自己歌藝及表演質素，最終得到觀眾認同，成為今日的天王巨星，希望姜濤也可以重新振作起來，別被負面批評擊倒。

【張國榮掟帽事件】

70年代出道的哥哥張國榮都是在噓聲下成長。他曾在訪談節目中分享，有年在沙田一歌唱比賽中表演，他除下帽子掟落台，怎料有觀眾將帽掟回台上。

【黎明演出走音】

91年7月演藝界總動員, 為華東水災籌款的《忘我大匯演》唱足7小時，黎明在尾聲時即興清唱「對不起我愛妳」，到了高音時，黎明走音失聲，他只能尷尬傻笑。走音事件當年被媒體大肆批評，甚至被封走音天王。

【謝霆鋒掟結他被嘲】

16歲就出道的謝霆鋒當年形象叛逆，當年在舞台經常招牌式掟結他，他曾在訪問中表示，每一把他掟過的結他也會執返回來。

【林峯被人笑chok 】

林峯當年是大台男一，當年也有不少經典金曲《愛不疚》、《愛在回憶中找你》、《Chok》等。當年拍《談情說案》做物理學教授，被指他解答疑難時樣子迷人，有網民覺得他很「Chok」而得名。

雖然不少人都讚林峯靚仔有型，標籤佢做「Chok峯」、「Chok王」等稱號。但也因為太Chok，當時有網民覺得林峯係刻意扮型，恥笑佢Chok得太誇張。