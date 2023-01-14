兔年十二生肖麥玲玲教開運大法+出POOL攻略( 兔、龍、蛇、馬篇)

2023兔年運程又到，大家都想知道來年的桃花運愛情運如何，以及有甚麼方法開運，而未出POOL的朋友仔都希望今年脫單有望。《開罐》請教堪輿學家麥玲玲師傅今年十二生肖的出POOL機會率有幾多高，以及有甚麼開運飾物有助催旺兔年的整體運勢。這一篇首先講下兔、龍、蛇、馬的愛情運程。



堪輿學家麥玲玲 (資料圖片)

麥玲玲師傅指，屬兔的朋友今年犯太歲，關係容易發生變化，已婚或多爭執，有固定對象則可結婚應驗運勢。屬龍的女生今年有男貴人，要把握脫單機會；屬蛇朋友今年有孤辰凶星，肖蛇的男生就算有另一半也有孤獨感；屬馬的朋友桃花運則較佳，不過已婚或有另一半則可能跟另一半多爭執。

👇👇👇兔年十二生肖出POOL攻略+開運大法( 兔、龍、蛇、馬)👇👇👇

+ 4

【屬兔】 曇花一現愛情

屬兔今年「犯太歲」，關係易生變化。單身一族雖然有桃花臨門，但多屬曇花一現。若想出POOL不妨多出門外遊或進修，於學習環境及工作場合多留意身邊人，或能結識合眼緣對象。

【屬兔】開運衣飾

鮮色衣服，例如紅色

佩戴狗形生肖飾物

99年出生的姜濤屬兔，今年犯太歲。（資料圖片)

【屬龍】 或有異地情緣

今年有太陽吉星，對肖龍女生特別有利，對異性特別有吸引力，有望遇上合眼緣對象。而無論龍男龍女今年也有利異地姻緣，對方也可是外地回流異性，大家不妨留意身邊人。

【屬龍】開運衣飾

貼身佩戴猴形生肖及百解飾物

MIRROR成員Frankie陳瑞輝生肖是龍 (資料圖片)

【屬蛇】 或有長輩朋友介紹異性

新一年感情運不算特別旺，但幸有「天乙」貴人吉星加持，單身一族不妨由長輩或朋友介紹。也有利異地戀。不過今年不屬一見鍾情的類型，故宜對有好感異性多作了解不宜操之過急。

【屬蛇】開運衣飾

佩戴茶晶飾物排解負面情緒

紫晶金剛結手繩則可擴大人脈助力

MIRROR成員LOKMAN生肖是蛇 (資料圖片)

【屬馬】 有機會姐弟戀

今年桃花頗旺，單身男士有望遇上條件不俗兼對事業有幫助的女生，但對方年紀或稍為年長。 至於女士的桃花雖然未及男士，但仍可藉助女性長輩介紹結識心儀對象，兼會有閃婚及添丁雙喜臨門機會。

【屬馬】開運衣飾

貼身佩戴羊形的玉石手繩或掛飾，有助平穩運勢