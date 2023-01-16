港女飲料被男友偷落重料瀉藥　原因超荒謬:想你XX!網建議分手報警

情侶之間有沒有一些行為在你眼中是禁忌，甚至不能接受呢？假如對方突然在你的食物內偷偷落瀉藥，你又會不會選擇直接分手？近日一名港女在討論區上大呻男友在自己的食物中偷落瀉藥，令她肚子痛腹瀉了一整個早上，事後追問對方為何要這樣做，男友卻以一個超荒謬的原因解釋，令她大感憤怒！



《愛回家》劇照

港女在Dcard討論區上發帖，指自己與男友一起後，從來都沒有聽過對方嫌棄過自己的身材肥胖或瘦小，而最近對方迷上了身材窈窕的韓國KPOP女團，自此之後就開始抱怨她的身材不夠好。她在聽到對方的批評後，便開始努力減肥，「每日都有去做gym 飲食都有控制，不過就瘦得慢啲，但都有瘦到，但係男朋友好似就嫌我瘦得唔夠快」，更開始經常都抱怨她的身材問題。

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港女稱每天早上她都會飲用一杯牛奶，自己也不會出現牛奶敏感腹瀉的問題，但在某天早上自己照常飲用牛奶後回公司上班，然後到達公司不久後，感到自己的肚子出現疼痛，令她在廁所腹瀉了一整個早上。

《繼承者們》劇照

因為身體不適的關係，所以她傳送信息和男友傾訴。但男友竟回覆：「估唔到隻藥咁勁，你每日咁屙會瘦得快好多」，令她當堂目瞪口呆追問對方「你講緊乜，咩藥？」男友再回：「冇呀，瀉藥嚟，諗住幫吓你減肥」、「想你瘦啲」。港女即時大感憤怒，怒轟「cls，佢IQ有冇80，屙屎係會輕到，但唔會幫你減走體內嘅脂肪，完全唔知佢個腦到底咩事」。

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《Breaking Bad》劇照

網民看帖後替港女抱不平，認為對方行為極荒謬而且不顧及後果，怒批「想你瘦就落瀉藥，下次想你同佢做愛係咪落春藥？叫佢有病就睇醫生啦」、「咁樣做遲啲會唔會落埋毒藥？」、「咁痴線真係要分手」。另外也指出其男友的行為已犯法，建議女事主可以報警處理。

《聲夢傳想》劇照

根據第212章《侵害人身罪條例》 第23條意圖損害等而施用毒藥等，任何人意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而非法及惡意向該人施用或導致向該人施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品，或導致該人服用毒藥或其他殘害性物品或有害物品，即屬犯可循公訴程序審訊的罪行，可處監禁3年。