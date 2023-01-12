港男拉麵店返工煮錯麵　經理叫他吃掉！開心發帖遭網笑：好快後悔

大家上班時都難免有出錯和蝦碌事發生，比如坐在辦公室的可能文件打漏數字，做記者的可能手快打錯字，做廚房的可能煮錯餸！最近一位港男便分享自己在拉麵店第一天返工便落錯單，經理卻叫自己將拉麵吃掉，大感開心的他於是發帖讚店舖「咁好嘅！」但網民就笑指他日後一定對這番言論感到後悔！



《孤獨的美食家》劇照

港男在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上發帖，表示自己最近去了某間拉麵店上班，但由於是第一天上班，對工作程序較為生疏的緣故，所以不小心落錯單。但在落錯單後，經理沒有責罵自己，反而叫事主「食咗佢」，他便因此感到暖心，大讚「咁好嘅！」並發帖向網民分享好消息。

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他指其實「換番啲肉都得啦」，不需要整碗更換，更分享拉麵的食後感，表示吃起來「叉燒鞋左啲，沾麵有坑紋」。但意想不到的是「估唔到星期一都算多人，間店唔會慳人手成本」。

Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」截圖

在帖子公開後，網民表示日本拉麵店講求一致性及質素，煮錯的食物不會「拎起啲餸再換」，只會重新再做一遍，就算犧牲更多的食材也會堅持，也就是所謂的「匠人精神」。對於有「免費拉麵」可食，有網民表示羨慕，笑指只要樓主「一日落錯幾次，人都心境開朗」、「請唔請人？我都想食」、「正喎，係我就日日都落錯單先」。

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《ラーメン大好き小泉さん》劇照

不過事情又怎會這麼順遂地結束，即使真的出錯，只要把麵吃掉就沒有事發生？網民稱經理的處理手法其實十分聰明，一方面不浪費食物，第二方面是讓樓主「慢慢食麵食到驚，只要出錯一次便要吃掉一次」長久下來就不敢再落錯單，甚至日後「見到麵都會驚」，算是「震撼教育」的一種。

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《激辛道》劇照

曾經在拉麵店工作過的網民更分享自身慘痛經歷，由於當時剝溏心蛋的手勢未夠純熟，於是多次出現了有傷痕的參差蛋，該些蛋也不能讓顧客食用，雖然上司叫他可以將蛋直接丟棄，但他基於不想浪費食物的原則，最終自己「一日食了18隻蛋」，可說是「食蛋食到懷疑人生」。更笑指樓主的想法太天真，「好快就會後悔」、「可能就係要你食到嘔為止」、「我都曾經做過拉麵店，開頭食無乜野，之後食到唔想食」，更會意識到「其實罰食麵仲慘過罰錢」。

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