71個大叔衰鹹濕被靚女護士色誘　賣慘+性交騙3.2億退休金最老79歲

日本「爸爸活」的文化相信大家已經不陌生，不少年輕女子會為了賺外快而向年長男性獻身。最近，日本當局就拘捕了一名女護士和她的同黨，涉嫌向在交友網站結識的71名男性騙取約3.2億円。



28歲美女護士西村恵梨奈及自稱投資家的51歲吉田清一，涉嫌在2020年7月至2021年9月期間多次從交友網站認識的男性騙取金錢。本已因詐騙罪而正接受公判的兩人，1月6日被大阪府警方因餘罪逮捕，已追加指控起訴，並完成調查。

犯行當時27歲的西村被告在複數交友網站和App的個人簡介上寫到「我鍾意年上。想同高齡男性拍拖」，又寫到「我以前同過65歲嘅人一齊。搵緊一個可以同我度過餘生嘅人」。引大叔上鉤後就會以需要還大學的獎學金和卡數，或曬出護士執照講到若不還錢就不能復職等理由向他們索取金錢。在1年多的時間內從上鉤的71名約60至70歲「爸爸活」對象合共騙取約3億2千萬円（大約港幣1千942萬元）。最高齡的受害者79歲，當中更有受害者被騙約5,700萬円（大約港幣346萬元），甚至有人為了去見西村被告特意由關東前往大阪。

兩名被告看中高齡人士的退休金，當在交友平台上結識男性後，西村被告就會與對方聯絡，打聽出退休金金額後立刻約對方見面。拿到金錢後就會邀請他們到附近的酒店，進房間後一件件脫掉衣服「用身體償還」。被年輕美女甜聲耳語的大叔們情不自禁萌生想拯救她的念頭，以為幫她還清債務讓她復職，西村就會跟他們結婚。但其實西村只是用完即棄。

自稱投資家的51歲犯人吉田清一（カンテレ截圖）

美女護士西村恵梨奈及自稱投資家吉田清一兩人是因西村到吉田經營的公司應徵做兼職而相識。之後西村在吉田的建議下開始買股票，用吉田的錢投資後損失嚴重。威脅西村賠償的吉田就教她以「爸爸活」榨取高齡男性的金錢。回應調查時，西村被告就供述一切是受吉田指使，所有錢都給了吉田；實質多次免費為老人提供「服務」。而吉田被告則是保持緘默。

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