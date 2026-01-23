日本33歲最強媽媽連產7子！做陪酒養全家 助產士1句話逆襲人生

香港出生率持續下降，現今有不少年輕人對於生小朋友都較為消極，但日本一位來自京都的女子なな接受節目訪問時，分享自己當年15歲便懷孕，至今33歲已經連生7個孩子！なな表示當時另一半婚後突然失業，令其無奈需要獨自到工廠和餐廳打工支撐家庭，節目一出即引起網民熱烈討論！

圖自AbemaTV

近日，日本ABEMATV原創節目《愛のハイエナ》訪問了一位現年33歲的7孩日本媽媽なな。她分享指自己當年15歲時與一位年長8歲的23歲男子拍拖，因發現自己無法進食平日兼職時經常購買的雞肉，而心生懷疑。結果男友帶其前往醫院檢查，才發現她的確懷孕了。

なな表示，知道結果的當下她並沒有感到過分震驚，心只想「那就生下來吧，讓這個孩子降臨於世上」。她因與父母關係不佳，一早便離家出走寄居於男朋友家中，縱使懷孕亦沒有告知親生父母。但當他們與男方父母坦承後，對方初時對此強烈反對，認為他們年紀還小，根本還沒有能力撫養小孩。但後來則表示若他們有決心要將小孩生下，他們並不會管，但亦不會提供任何的經濟援助。

她分享指男友當年聽此便豪言「錢我們自己賺！」同年他們便註冊結婚，但誰知老公於婚後卻以「與上司不合」為由毅然辭去原本的工作，導致家庭一瞬間失去經濟支柱。當時正懷孕中的なな無奈只好到餐廳和工廠打工，而為了免因懷孕而遭解僱，她還特意穿著寬大的衣物遮掩日益漸大的孕肚。縱使孕期屢遭嘔吐、食慾不振及身體極度不適，她為了支撐家庭亦仍然堅持工作至臨盆。

而於臨盆當日，她的兒子因吸入羊水和血液而呈假死狀態，需要緊急住院，日積月累的勞動加上生產時對其的打擊，讓なな心情跌至谷底，更令她一度喪失求生意志。但幸好在關鍵時刻，醫院的助產士成為她於精神上的一根救命稻草，她形容當時那位助產士十分溫柔，讓其亦萌生「我想要成為這樣的人」的念頭，而重新燃起活下去的希望。

她產子後，丈夫找到速遞員的工作，並主動分擔家務。因而她於17歲時生下第二胎，之後便開始兼顧工作和育兒的生活，每日於餐廳和陪酒會所輪班，深夜回家便照顧子女。她指，當時生活的壓力讓她經常不是失眠，便是席地而睡，但為了兩個小孩她選擇堅持下去。後來她陸陸續續生了5個小孩，而於第5胎後，她選擇重返校園修讀助產士課程，並獲得其資格，成為一位助產士，而丈夫則全權負責家中各事務。

節目播出後，日本網友議論紛紛。有網友表示認為當年只有15歲的她，不論身體還是心裡都不適合生小朋友。有網民則為なな感到不值，更直斥其丈夫作為一位已成年男子都不採取避孕措施，而令一位15歲的少女懷孕，根本就是「不負責任」，而且只因與上司不和而依然辭職，完全沒有想過家庭，根本沒有擔當。但有網民則認為她們為自己的行為負上責任，並沒有影響其他人，好好地生活那就可以了。