日本人氣「J級」女優沉寂近一年後回歸！S1事務所表態：開始行動

隨著領域逐步擴張，不僅如「天下第一人」河北彩伽精彩以「萌名」身份跨足音樂、戲劇領域，涼森玲夢亦重磅攜手香港潮流大佬陳冠希，前往曼谷、洛杉磯等地方出席pop-up store活動，十足能想見當前業界的轉變及活躍。



雖說在2025年，領域迎來了強勢了「引退浪潮」，如桃乃木香奈、新有菜都接續道別，但讓人驚喜的是，行業仍揭露了多項回歸情報！

1月16日，事務所8man於X平台發文，表示「2026年，凪ひかる（凪光）要開始行動了」，著實讓影迷們驚喜不已。（X@8manpro）

因為在稍早，自2020年出道的人氣要角「凪ひかる（凪光）」儘管自去年五月開始，便再無釋出相關作品，但就在1/16，所屬事務所8man於官方X（Twitter）發布貼文、寫下「2026年凪ひかる 動きます。（意即：2026年，凪ひかる要開始行動了。）」文字，著實讓影迷們驚喜不已。

要知道，身為當前龍頭廠牌S1的中流砥柱，凪ひかる不僅多部作品都締造亮眼佳績，其所經營的Instagram迄今更累積突破50萬追蹤大關，大勢展現其人氣。然而，儘管此回8man驚喜官宣凪ひかる重返藝能活動，但其中仍不能得知在今年，她是會帶來話題力作、還是舉行精彩可期的攝影展覽。

呼籲對此感興趣的朋友，不妨就持續鎖定我們的後續報導，繼續帶給你更多關乎凪ひかる的相關資料吧。

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】