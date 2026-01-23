20歲最可愛清潔工轉戰AV界　自爆打掃男廁產生「這癖好」出道

日本暗黑界又一位超級新人！年僅20歲、被網友形容為「最可愛清潔員」的小泉楓，憑藉清秀臉蛋與不到 22 吋的極致小蠻腰，在社群引發討論。



高中畢業就投身清潔公司的她，近日宣布正式被片商「可愛社（kawaii）」相中出道，更自爆因長期打掃男廁，產生了令人臉紅心跳的特殊癖好。

20歲正妹本色演出！「打掃男廁」背景變題材 簡陋紙箱也能拍

AV達人一劍浣春秋在專欄指出，小泉楓原本是專業清潔工，導演Samoari特別將她的真實工作背景融入出道作品中。片中安排她從最熟悉的環境整理開始，甚至克難到直接用「紙箱」當道具。從預告片可看出，小泉楓打破大眾對清潔員的傳統印象，以20歲的青春魅力對比專業動作，被封為2月最受矚目的最強新面孔。

一劍浣春秋分析，小泉楓不只擁有清純的外型與勻稱身材，在導演的調教下，表演水準也相當到位，神情自然且帶有一種獨特的迷人氣質。雖然她自曝因長期接觸男廁清潔，而對男性如廁感到興奮，這種「職人癖好」的設定也成功為她創造不少話題。

儘管出道作來勢洶洶，但一劍浣春秋也點出潛在危機。他透露目前小泉楓尚未在社群平台現身，也暫無經紀公司認領，這種情況在影視圈相當少見，極有可能是短期曝光的「計畫型新人」。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】