小鮮肉3年後慘變邋塌男　被社會摧殘增齡20年　親母：你似殺人犯!

不少打工仔出社會工作時就會發現當社畜和學生差很遠，不論是工作還是人際關係都與校園有很大差異。受到社會摧殘，很多人都會在短時間內變得成熟。最近有日本網民因分享自己出社會前後的對比照引起話題，他在3年內竟然由一名小鮮肉變成滿臉鬍鬚的糟蹋男？！



（Twitter: @dakkotite）

日本網民「ダコ地底」（@dakkotite）最近在Twitter上載了兩張照片，分享自己 在成人式及3年後的現在的變化。今年24歲的Po主在3年前的成人式照片中穿著白色的和服、膚色白晢乾淨，修長的手指塗了深紅色的指甲油，帶著簡單的耳環，加上清秀的長相也能算是一名小鮮肉。但在3年後的照片中，Po主不但留了一頭及肩長髮，臉上亦長滿鬚根，穿上一件黑色tank top及黑框眼鏡。生無可戀的眼神令Po主也吐槽自己「成人式之後剩係過咗3年，我可以殘咁多其實都幾犀利」。

貼文引起網民熱論，講到社會的摧殘實在太恐怖，令一個帥哥完全變貌。有網民就認為從較新的照片中完全感覺不到生氣，「張相重力好似好勁」。網民甚至形容兩張照片似是20歲與40歲的分別，完全不像是短短3年。

Po主接受日本網媒LIMO訪問時就表示自己工作做得比普通人差，所以每一份工作都做得不長，3年內換過多個職場，「要講身體上有咩變化，我覺得自己開始禿」。他在Twitter上回應網民留言時更分享到，自己的邋塌程度甚至令連親生母親都形容他好像殺人犯！

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