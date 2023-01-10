內地開關日本零中國旅客！旅行社、旅館一個預約都無原因竟是...

中國自宣佈1月8日起開關後，不少國家隨即收緊對中國旅客的防疫管制，但有大量民眾依然選擇外遊或回國與家人團聚。有日媒日前就報道日本業界非常期待中國旅客的到來，但似乎情況並不如想像中理想。



（YouTube 截圖）

日本政府要求來自中國的旅客需要在出國前提交72小時內的陰性證明，入境日本時亦要通過PCR檢測，若結果陽性就必須隔離7天。自1月8日起開關後，已陸續有中國民眾外遊，特別是接近春節假期有不少人都已經買好機票準備赴日旅行。

在疫情前日本的各種百貨公司及免稅店的營業額大部分都被中國客人佔據，經常出現爆買化妝品等商品客人。但即使有報道指有自上月中起已有由中國到埗的旅客大量購入龍角散和感冒藥等藥物以應對疫情，整體狀況就似乎沒有這麼理想。

《產經新聞》報道指日本航空現在每周有10.5班航機來回中國和日本，但負責人表示不幸地狀況完全沒有改變。日本知名旅行社JTB就表示雖然有來自中國旅行社的查詢，但卻沒有人預約。更講到完全不能預測何時才會有中國旅客到訪日本。有京都市西京區的老舖旅館亦表示，即使有來自亞洲和歐美多國的旅客入住，但自中國宣佈通關起都沒有任何中國人查詢入住。

北海道一間手信店的社長表示雖然擔憂疫情擴散，但「講真嗰句好想佢哋快啲嚟！」。道頓堀一家炸串店舖的店長受訪時亦表示基本上完全沒有中國客人，除了一兩個台灣啲客之外，其他都是韓國人。有中國旅行社的日本負責人早前接受訪問的時候就表示即使中國人依然對日本旅行有興趣，但日本收緊措施，旅客擔心檢查陽性和需要隔離。因此令不少內地旅客卻步，選擇到泰國、香港及澳門措施較寬鬆的地點旅行。

日本、美國、英國等多國早前提高對中國入境人士的檢疫要求，引起中國外交部不滿。今日（10日）共同社引述數名旅遊業界消息人士報道指，已有日本數間旅行社接獲中國暫停向日本赴華旅客發出新簽證的消息。

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港人到日本旅行除了觀光購物之外，美食也是不可或缺的元素之一，當中魚生和壽司是不少人的最愛。但有日本媒體最近報道指近年日本已經輸給中國，講到有很多中國人購買當地的吞拿魚，令當地人都搶輸；甚至更有人表示未來吞拿魚會從日本的餐桌上消失。👉👉日媒報高級拖羅被中國人搶光！網民嘆3點輸給中國人：日本人庹縮