姜濤傳1800萬買西環維壹網民猜full pay　姜糖做鄰居最平要幾錢？

MIRROR人氣王姜濤昨日被傳出正式成為業主，市場消息透露，西環維壹一個海景兩房單位，新近以1,800萬元易手，登記買家名字為姜濤，料以首置名義入市。事件繼叱咤頒獎禮後再次引起網民暴動，有網民更猜度他是否full pay．究竟向來偶像代言甚麼都會衝去入貨的姜糖，今次又會否出手呢?



資料圖片

有指姜濤購入的單位是西環維壹中層單位，實用面積662平方呎，兩房間隔，望西九龍及昂船洲大橋一帶海景。是次入市須繳付67.5萬元作為稅款，佔樓價3.75%，屬於首次置業人士的稅款，反映是以首置名義入市。西環維壹是由英皇地產（0163）發展，業主粒粒皆星，包括謝霆鋒、容祖兒及阿嬌（鍾欣桐）等。

不少網民對姜濤23歲買千萬豪宅的消息暴動，認為故事相當「勵志」，更猜他可能是full pay，甚至認為出手闊綽的姜糖會否為當偶像鄰居而買樓／租樓。

不過姜糖想做他鄰居也不容易。根據資料，西環維壹樓高43層，全盤僅提供103個單位，實用面積662至2,624平方呎，賣盤及租盤不多，而根據土地註冊處紀錄，除該傳聞單位外，最近的買賣交易已經是去年６月９日，2房單位售$1,880萬，而按去年９月紀錄最平的低層單位租金都要$32,000。

而從地產網頁所見，現時租盤約有兩個，分別為高層3房單位，租金叫價$65,000，另一個是中層C室單位，即跟傳聞姜濤買的同座向單位，2房租金也叫價$40,000。放售的樓盤則較多，由2房至３房不等，叫價由$1,850萬至＄4,200萬不等。未知有沒有姜糖會因傳聞而入市做鄰居呢。。。