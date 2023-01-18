兔年2023運程｜蘇民峰十二生肖財運＋催財秘笈（兔、龍、蛇、馬）

2023年兔年，究竟12個生肖裡哪個生肖最有財運?哪個生肖可以坐定定就發達?想要來年財運滿滿又應該點做?現在就由蘇民峰師傅為大家講解各生肖最新財運運程，教路大家催財的秘笈啦!



蘇民峰師傅(資料圖片)

新的一年來臨，除了想知道自己的愛情運之外，當然財運都想知啦，自己來年會不會財運上有所增加?多勞是否又會多得?今次為大家帶來兔、龍、蛇、馬的流年財運運程和開運秘笈，讓大家可以做好準備，個個賺得盤滿缽滿!

👇👇👇兔年十二生肖生肖財運＋催財秘笈（兔、龍、蛇、馬）👇👇👇

+ 4

【屬兔】兔年財運

今年為兔的犯太歲年，財運上都不宜過急。尤其春夏出生的「兔」，今年開始進入逆運，財運可能會突然下滑，甚至有破財之相。

【屬兔】開運方法:東北面放石頭

MIRROR成員姜濤屬兔

【屬龍】兔年財運

本年為屬龍的財運年，對從商或自僱人士幫助最大，多勞多得。但有穩定收入的上班族就不會有明顯的增加。

【屬龍 】開運方法:北面放水

【屬蛇】兔年財運

今年是權力地位提升年，有利於上班一族，相反從商或自僱人士則不一定有突破。今年金錢花費可能會比平常多，要好好處理財政。

【屬蛇】開運方面:西面放音樂盒

MIRROR成員Lokman屬蛇

【屬馬】兔年財運

本年為權力地位提升年，上班一族能落實升遷，財運自然相對增長，從商或自僱則惠而利不到，應積極爭取被行內認同。

【屬馬】開運方法:西面放音樂盒

同場加映:2023兔年風水佈局｜新年6大簡易家居/辦公室風水陣 催旺財運桃花

2023年兔年到來，想要催吉避兇帶來好運，就要趁著立春做好2023兔年風水擺設，找出家居／辦公室的風水方位，催旺財運、桃花運、健康運等等，升職加薪就睇今次！即睇6大簡易風水陣，搞清風水吉凶位，齊齊過個好年！

👉2023兔年風水佈局｜新年6大簡易家居/辦公室風水陣 催旺財運桃花