兔年2023運程｜蘇民峰十二生肖財運＋催財秘笈（豬、鼠、牛、虎）

2023年兔年，究竟12個生肖裡哪個生肖最有財運?哪個生肖可以坐定定就發達?想要來年財運滿滿又應該點做?現在就由蘇民峰師傅為大家講解各生肖最新財運運程，教路大家催財的秘笈啦!



蘇民峰師傅(資料圖片)

新一年，除了想知道自己的愛情運之外，當然財運都好想知啦，想知道自己來年會不會財運上有所增加，多勞是否能多得。今次為大家帶來豬、鼠、牛、虎的流年財運運程和開運秘笈，讓大家可以做好準備，個個賺得盤滿缽滿!

👇👇👇兔年十二生肖生肖財運＋催財秘笈（兔、龍、蛇、馬）👇👇👇

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【屬豬】兔年財運

本年為辛苦個人力量得財年，今年會較為忙碌，對於從商或自僱人士，忙碌即工作量增加，從而增加收入，但對上班族而言，則可能只是單單添忙碌二字。

【屬豬】開運方法:

南面放紅色物件

【屬鼠】兔年財運

今年為財運容易兩極化，上班族不會因多工作而財運有所提升，而自僱和從商人士會因工作量提升，增加收入，惟只有於秋冬天出生的人能事半功倍。

【屬鼠】開運方法:

南面放紅色物件

MIRROR成員Edan屬鼠

【屬牛】兔年財運

本年為財運年，對從商的人助力最大，尤其是秋冬天出生的，財運容易有不錯的收益，穩定上班族則可嘗試多買彩票，看看能否因此獲得額外收益。

【屬牛】開運方法:

北面放水

Tyson Yoshi屬狗

【屬虎】兔年財運

今年為貴人舒服得財年，亦是桃花年。上班一族工作可能較為清閒，而從商和自僱人士能趁桃花年打好人際關係，生意自然容易隨之而來。

【屬虎】開運方法:

西南面放石頭

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