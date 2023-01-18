兔年2023運程｜蘇民峰十二生肖財運＋催財秘笈（羊、猴、雞、狗）

2023年兔年，究竟12個生肖裡哪個生肖最有財運?哪個生肖可以坐定定就發達?想要來年財運滿滿又應該點做?現在就由蘇民峰師傅為大家講解各生肖最新財運運程，教路大家催財的秘笈啦!



蘇民峰師傅(資料圖片)

新一年，除了想知道自己的愛情運之外，當然財運都好想知啦，想知道自己來年會不會財運上有所增加，多勞是否能多得。今次為大家帶來羊、猴、雞、狗的流年財運運程和開運秘笈，讓大家可以做好準備，個個賺得盤滿缽滿!

👇👇👇兔年十二生肖生肖財運＋催財秘笈（兔、龍、蛇、馬）👇👇👇

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【屬羊】兔年財運

今年為財運年，12肖中排名前列，人緣運也不錯，讓你能更易爭取更佳收入，但穩定收入的上班族則提升機會不大。

【屬羊】開運方法:

北面放水

【屬猴】兔年財運

今年為思想學習投資年，為學習和投資，或多或少會有額外支出，開支較平常多，要小心處理財政，否則恐觸財政危機。

【屬猴】開運方法:

東面放植物

MIRROR成員AK屬猴

【屬雞】兔年財運

本年為思想學習投資年，額外開支會增加，財運方面要處理得直，金錢運用要小心，才能避開開支過度，財政失平衡。

【屬雞】開運方法:

東面放植物

MIRROR成員Ian屬雞

【屬狗】兔年財運

今年為12生肖中財運最好，尤其對收入不穩一族最為受惠，收入必然因財運年有所增加，但上班族則提升不大。

【屬狗】開運方法:

北面放水

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2023年兔年到來，想要催吉避兇帶來好運，就要趁著立春做好2023兔年風水擺設，找出家居／辦公室的風水方位，催旺財運、桃花運、健康運等等，升職加薪就睇今次！即睇6大簡易風水陣，搞清風水吉凶位，齊齊過個好年！

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