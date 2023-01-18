開工吉日2023｜新年返工！打工仔5大吉日風水宜忌+注意事項懶人包

2023兔年將至，對很多人而言2022虎年未必是很好過的一年，還望未來一年大家都過得順風順水！想開個好年的話，打工仔返工前就必須留意5大開工吉日吉時，還要注重風水宜忌，不同的生肖亦有所不同，這樣就確保萬無一失，升職又發財啦！



《大叔的愛》劇照

風水命理趙振鴻師傅提供了以下有5個開工吉日，他指兔年新年開工吉日一共有5個，分別是吉日是1月23日、1月27日、1月30日、2月1日及2月2日，打工仔須留意當日是否與自己的生肖相沖，相沖宜另擇吉日。

Getty

👉2023兔年風水佈局｜新年6大簡易家居/辦公室風水陣 催旺財運桃花

開工吉日1）不宜生肖：豬

2023年1月23日（初二）吉時9:00am-1:00pm

開工吉日2）不宜生肖：兔

2023年1月27日（初六）吉時7:00am-9:00am

開工吉日3）不宜生肖：馬

2023年1月30日（初九）吉時7:00am-11:00am

開工吉日4）不宜生肖：猴

2023年2月1日（十一）吉時7:00am-9:00am

開工吉日5）不宜生肖：雞

2023年2月2日（十二）吉時9:00am-1:00pm

資料來源：趙振鴻師傅提供

放緊假/Work From Home 點算好？

很多打工仔未必可以選擇在開工吉日吉時2023內的5個日子內開工，甚至乎在家工作或者放假中的打工仔，教你以下方法都可以在吉日吉時開工，增添全年吉利。 在家工作打工仔可以在吉日吉時向老闆及同事，以Email/WhatsApp講一些新年吉利賀詞。 如初二吉時前（7am前）已經開工人土，要在吉日吉時前在公司沉默不語，不要和老闆、同事打招呼及說話，靜待吉日吉時開口說話才開始正式開工。 放假中的打工仔，有心的話可以在吉日吉時返公司同老闆打聲招呼，並在吉時返自己坐位稍坐片刻。

👉大掃除｜IKEA/無印良品2023最新收納用品推介 附斷捨離10大指標

（圖片來源：趙振鴻師傅提供）

資料來源：趙振鴻師傅提供