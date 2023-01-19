成人網FANZA突推10円AV促銷！可下載＋無限重播　老司機:等了一年

日本成人網站FANZA向來是AV業界龍頭，近日推出10円AV促銷，即只需要港幣6毫就可以買下一隻AV作品，更可以無限次觀看影片及下載，消息引起不少老司機暴動，有人更坦言「已經等了一年」。



日本成人網站FANZA由即日起至1月25日分三彈進行大減價，每一彈限定48小時開放10部作品，每部AV只售10円，亦即是港幣6毫左右！第一彈至1月20日香港時間早上9時正就會結束。

FANZA公式Twitter「FANZA総合」（@fanza_sns）上載貼文宣佈將分三彈進行10円大減價，並為此特設網頁。當中有5部是VR作品，藤森里穗、深田詠美、河北彩花、小倉七海、楓可憐、三上悠亞和相澤南等多位大熱AV女優都有份出演！

優惠必須登錄FANZA的帳戶才可以購買，若未有戶口就要先免費登記。登入後就可以選購該時段內減價的10部AV作品。即使全數買入也只需100円。Twitter上亦有進行Retweet活動，若超過一定人數轉推就會開放更多AV作品供優惠價選購。

不過FANZA自2022年5月起就已經不再接受海外VISA或MASTER CARD付款，因此大家需要用DMM點數支付。因為每次最少必須充值505點（500円，約港幣30元），若從未充值，就不能以10円直接買入作品。

看到大減價的消息，不少網民都表示十分興奮期待，「我等咗成年啦！」。因為每一彈都只限48小時，有很多去年錯過大減價的網民為了一雪前恥，直接豪邁地將所有作品放進購物車。不過亦有人認為第一彈的作品不太合他的口味，VR作品太多，希望未來兩彈會有更多單人作品鑑賞。

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