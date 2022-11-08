AV女優楠有栖撞樣YOASOBI　神還原MV設定超狂　網民激讚：天才！

日本是AV之國，幾乎每一天都會有新作品上架。要在AV海中突圍而出，除了找人氣女優拍片之外，就必須有創新、獨特的題材。日前有新作就在網上引起話題，封面設計竟然與YouTube人氣頻道「THE First Take」非常相似，而女優更是神似YOASOBI的歌手ikura。



日本人氣組合YOASOBI（YouTube截圖）

AV題材林林種種，除了「魔鏡號」、NTR和各種Cosplay之外，還有一些監督喜歡製作「致敬」日本現時流行的人事物或動畫。日前有新上架的AV在Twitter引起網民熱烈討論。作品題名「夜に滾る」（在夜裏翻滾），封面上寫著「THE First Fake」。説到這裏大家可能已經覺得有點熟悉，看了以下這張照片相信也會懷疑自己的眼睛。「YOASOBI成員ikura下海做AV女優？！」

（FANZA 截圖）

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作品封面與YouTube頻道「THE FIRST TAKE」的簡潔版面非常相似，甚至出演女優楠有栖的相貌也與YOASOBI的ikura激似。除了封面設計和女優撞樣ikura，作品中亦大玩「食字」。YOASOBI被改作HITORIASOBI（一人獨玩），人氣歌曲「夜に駆ける」（讀音yorunikakeru）則改作「顔にかける」（射在臉上，讀音kaonikakeru），而歌手名稱更是由ikura（日文可譯作三文魚籽）變成「タラ」（日文可譯作鱈魚）。

AV的設定亦「貼近現實」，成人影片網站FANZA介紹作品講述一位作為歌手活動、樣貌清純的女性其實很喜歡夜蒲（日文可譯作「夜遊び」，讀音yoasobi）。從預告片中亦可以看到，AV中重現了歌曲錄影、電台錄影和慶功的場面，忠於設定。

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作品公開後，有不少網民在Twitter上發文感嘆「真係同ikura好似樣」、「連把聲都扮埋」。亦有很多網民大讚「食字梗」絕妙，「投放咁多精力係啲無關緊要嘅細節位度，係咪想笑死我哋？」甚至有網民表示連ikura在YOASOBI的拍檔Ayase亦被完美重現，引出男優本人回應，「雖然唔知我扮Ayase似唔似，但係我出盡全力㗎！」雖然AV話題性十足，但是YOASOBI作為超人氣組合，粉絲不會生氣嗎？有人就爆笑講到：「作為YOASOBI嘅粉絲，比起嬲，我性慾贏咗！」。

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