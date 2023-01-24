過年鋤大Dee注意！原來唔可以出3條?經典問題網民鬧交:XX玩法唔得

農曆新年到了，又是時候與家人朋友相約見面，聚會期間除了吃飯、聊天之外，當然少不了茶餘飯後的消閒娛樂，玩起傳統的「Boardgame」啤牌麻雀等。不過討論區上每年都會重複流傳同一個問題，就是「鋤大Dee」時，到底可不可以「3條3條咁出？」以下就為你解答這個問題！



《賭神》劇照

鋤大Dee（又稱鋤大弟）是起源於香港的啤牌遊戲，在大中華地區家傳戶曉。一桌為4位玩家，每人手牌13隻，最先打完手牌即可獲勝，雖牌子不多但勝在變化多端，有順子（蛇）、同花（花）、葫蘆（夫佬）、鐵支（4條）、同花順（蛇花）等組合。不過幾乎每隔一段時間，就會有人在討論區上發帖問「到底鋤大D可唔可以三條三條咁出？」而每次問題一出，留言區都會出現鬧交的情況，以下就為大家解答解答！

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Unsplash@mtulard

雖然每次帖子的內文都大同小異，但為了未看過原文的讀者，編輯還是不厭其煩地再重溫一次吧。帖子中提到樓主手持「PAIR煙PAIR D PAIR 3 PAIR 4」，是不錯的手牌，但是卻被朋友「連出4個三條結X左」，質疑鋤大Dee玩法「乜可以3條3條咁出咁仆X架咩，咁唔X駛玩啦」，由於自己心有不甘，所以該鋪牌也沒有俾錢，後來更與朋友「反晒面」。

《賭神》劇照

雖然故事的真確性已無從判斷，不過每次帖子都會成功引起網民分成兩派「鬧大交」，全因有人話得又有人話唔得，好亂呀！大多網民贊成可以「三條三條」咁打，表示「我淨係知隻隻apps都得」、「不嬲都可以」、「點解唔得，我手上多三條，依家一係迫你拆，一係你咪唔好出」，更反問「如果唔可以3條咁出，而你副牌完全冇pair，咁3條可以點走？拆散佢逐隻出？」

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《賭俠大戰拉斯維加斯》劇照

另一邊廂的網民就認為「得㗎咩？」、「咪X玩啦 點會得呀」、「死都唔好俾錢，你是對的」、「3條唔係要加多pair？定我真心咗」。也有網民指出「應該係各處鄉村各處例」，每個地方都有不同的玩法，不存在對與錯，就像UNO、大富翁等，非常多自創玩法。

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編輯翻查資料，香港的鋤大Dee玩法的確可以「三條三條咁出」，在戰術和策略上也可以逼有葫蘆（夫佬）、4條的人拆牌來解；但是台灣的「大老二」（玩法跟鋤大Dee類似），卻是不接受「三條三條咁出」，所以的確存在「港式玩法」與「台式玩法」的差別。兩派別的說法也不是黑與白之分，存在灰色地帶，因此最好在打牌前先問清楚規則，避免出現誤會。

《賭俠大戰拉斯維加斯》劇照

另外，網民也提到港式玩法接受「三條三條咁出」，但是不接受「四條四條咁出」，所以出4條時，記得要另搭一張牌，以5張牌的組合才可打出，「三條」只是在鋤大Dee中特別的存在。

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