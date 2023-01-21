公公新年買新衣贈20歲愛孫　結果穿上即變呀公2.0！網笑瘋:好成熟

農曆新年將到，大家都開始送舊迎新，換上新衣、新鞋準備迎來全新一年。日前台灣有網民發帖，表示家中的公公在新年前為孫子，亦即是樓主的弟弟購買了新衣，風格當然是按公公的喜好而定。豈料在弟弟換上新衣服時，即時變成「公公2.0」，街頭公園風的服裝照更令網民大爆笑！



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一位台灣男網民在Facebook群組「爆廢公社」發帖，表示「阿公買給弟弟的新衣，太好了，弟弟新年有新衣穿」，也附上了一張弟弟穿上衣服後的照片。圖中可見弟弟穿著一件卡其色、紅色間條的「POLO風」反領上衣，衣服上還有多條白色線條作點綴，非常用心。

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下半身方面則是一條鬆身卡其色長褲，長度足以讓弟弟的腳板「不見天日」，弟弟也將上衣「攝衫」攝在長褲內，這一步可謂畫龍點睛，讓整套衣服穿出了「街頭時尚感」，形象恰似在公園裡捉棋的伯伯。

Facebook群組「爆廢公社」截圖

樓主在帖子中表示當初公公還有想買一套新衣服給他的想法，可是樓主堅拒公公的好意，理由是「不想用長輩錢」，絕非因為風格太時尚無法Carry，所以叫「阿公錢你收著自己用吧」。只見圖中的年輕弟弟低著頭，似乎正在懷疑人生、思考前路，全程目擊到這一幕的樓主就幸災樂禍，表示「看弟弟滿臉憂愁，我安慰他，有新衣服穿已經很好了，別這個樣」。

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當然大笑的絕對不止樓主一人，大量網民看到弟弟的照片也笑瘋，笑指「男人過了20歲就不能再穿的像小孩子了」、「少了腰包跟鑰匙」、「瞬間成熟感就出來了」、「阿公送新衣，穿上變阿公」、「跟同年紀的朋友出門，都不怕會撞衫」。

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不過也有很多網民被這一幕感動，笑中有淚的表示「看著笑著，心裡揪著，眼眶紅了，我也想有阿公阿嬤，爸爸媽媽買衣服買東西給我」、「阿公把他覺得最好看的衣服買給你了，珍惜」、「我阿公也很愛買他喜歡的款式給我，那時候覺得很俗，一直收在衣櫃裡，現在他去世了，我反而很想念那時候的時間，甚至覺得我怎麼沒有穿一兩次給他看看，讓他高興一下」、「從小我就是爺爺帶大的…小時候總覺得爺爺給的東西都好土、好俗，還會被同學笑…長大了才知道，那些看起來不起眼的東西卻充滿爺爺對孫子的愛」。

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